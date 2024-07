Serie D. Ischia, iscrizione ok: i gialloblù attendono il girone. Lubrano tratta l’arrivo di Battista

Cantiere aperto, segnale di lavori in corso acceso. L’Ischia Calcio non si ferma e continua a programmare la prossima stagione sportiva: dopo aver chiarito le posizioni interne, con il direttore sportivo Mario Lubrano che ha detto sì alla permanenza e ottenuto l’ok anche da mister Enrico Buonocore, la società progetta il campionato della conferma. Per i gialloblù quello futuro sarà un test probante: rispetto alla passata annata, si ritroveranno a dover affrontare una competizione con un attestato diverso.

Non sarà una neopromossa o una matricola da tener d’occhio, ma la truppa isolana sarà osservata speciale. Le avversarie non sottovaluteranno la qualità della squadra e, dunque, approcceranno in maniera differente fin dalle battute iniziali del nuovo torneo. Intanto il club di Pino Taglialatela ha presentato la domanda d’iscrizione nei termini stabiliti (la scadenza c’è stata ieri alle ore 18, ndr), completando e depositando tutta la documentazione necessaria per partecipare alla Serie D 2024/25.

L’Ischia è sicura del posto, ma attende la composizione dei gironi. Per l’ufficialità dei raggruppamenti bisognerà aspettare il parere della Covisod sulle varie domande e sulle richieste di ripescaggio presentate. Alla proprietà, a Lello Carlino e alla piazza non dispiacerebbe il gruppo G: tra compagini laziali e sarde, la squadra gialloblù è stata la rivelazione e ha chiuso in zona playoff. Una riflessione, secondo le ultime indiscrezioni, è stata fatta anche per il girone I, dove le formazioni calabresi e siciliane vanno a caccia del salto di categoria: in questo contesto qualche brigata campana ha sempre preso parte e non è da escludere l’ipotesi. L’Ischia, tuttavia, si farebbe trovare pronta anche in caso di passaggio nel campionato di marca pugliese: in una competizione complessa, per la qualità delle avversarie e per il clima caldo nei vari stadi, potrebbero inserirsi gli isolani, con il diesse Lubrano che sta operando per allestire un organico valido e all’altezza del temibile girone H.

Intanto, con il club che pensa a chiudere le trattative “interne” per i calciatori già in rosa lo scorso anno, sfuma la pista che porta ad Andrea Addiego Mobilio. L’attaccante esterno, reduce dalla promozione in Lega Pro con l’Altamura, ha firmato ed è stato ufficializzato nelle ultime ore dal Grosseto. Il ventisettenne ligure dunque si è accasato in biancorosso (trova Gianni Di Meglio, bandiera gialloblù e papà del giovanissimo Simone, ndr).

L’Ischia ha già pescato un nuovo profilo e sta accelerando per anticipare la concorrenza. Nelle idee della dirigenza spicca Ignazio Battista, classe ’97 di Taranto e reduce da una straordinaria stagione vissuta con la casacca del Fasano, con 11 gol e 3 assist collezionati in 32 presenze complessive tra campionato e Coppa. Con i pugliesi ha giocato nell’ultimo triennio, totalizzando 102 gettoni per un totale di 22 reti e 12 assist. Battista è cresciuto nel settore giovanile della Ternana ed è stato aggregato alla squadra dei “grandi” prima della chiamata della Viterbese.

Poi le esperienze a Matera e Gubbio, le parentesi con Vibonese, Audace Cerignola e Torres. Dal 2021/22 ha fatto parte stabilmente del gruppo biancazzurro. Si tratta di un giocatore che può giocare in più ruoli, un duttile elemento che andrebbe ad impreziosire il roster. Battista nasce come ala destra, posizione che il team gialloblù sta cercando di rinforzare. In quella zona del campo ha disputato gran parte della sua carriera, ma ha caratteristiche utili altresì da seconda punta e da ala mancina. Può giocare sulla linea dei centrocampisti, da laterale in un 4-4-2 (modulo qualche volta utilizzato da mister Buonocore, ndr). Dunque una pedina funzionale, da impiegare seguendo più soluzioni: il ds Lubrano è sulle sue tracce e sta lavorando per chiudere l’affare. Giornate movimentate sull’isola, nelle prossime ore sono attese le prime ufficialità dell’Ischia.

Serie d, saranno il 166

Sono 166 su 168 le società aventi diritto che hanno presentato domanda di ammissione alla Serie D 2024/2025 alla scadenza dei termini per le iscrizioni al campionato. L’Amatrice Rieti ha presentato formale rinuncia, mentre il Rotonda non ha fatto pervenire domanda al Dipartimento Interregionale.La documentazione fornita dai club passerà ora all’esame della Co.Vi.So.D. che comunicherà l’esito dell’istruttoria entro martedì 16 luglio. Per gli eventuali ricorsi il termine è fissato al 22 luglio (ore 14.00). Entro il 25 luglio la stessa commissione esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti. La decisione finale sull’ammissione al campionato verrà assunta dal Consiglio Direttivo della LND.