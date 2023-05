Serie D. Ischia, in ritiro dal 24 luglio. Settore giovanile affidato a Carmine Di Meglio

Immersi nella quotidianità del lavoro, pur avendo chiuso un campionato poche settimane fa e con il traguardo promozione tagliato con anticipo. Non ci si accontenta e si punta alla consacrazione nello scenario della Serie D. Dopo sette anni l’Ischia torna a disputare una serie nazionale e, archiviata l’ultima annata sportiva, sull’isola si pensa già a stilare i programmi in vista del futuro.

Il calendario dice che manca poco più di un mese al termine della stagione, quella del Centenario coincisa con la vittoria del Girone A di Eccellenza, ma in casa gialloblù si gettano le basi per la competizione che verrà. In attesa di conoscere in via ufficiale le modalità per formalizzare l’iscrizione al campionato organizzato dal Dipartimento Interregionale, il presidente Pino Taglialatela continua nel suo lavoro per definire il budget, potenziare la macchina organizzativa e nel contempo confrontarsi con il direttore sportivo Mario Lubrano e il tecnico Enrico Buonocore per la parte tecnica. Con la conferma del duo che si occupa prettamente della fase di campo, l’ex portiere del Napoli ha dato una risposta concreta: il progetto va avanti e pensa al consolidamento a livello nazionale.

Ieri mattina, nel quartier generale dello Stadio Mazzella e alla presenza del segretario storico Enzo Mattera, si è svolto un incontro tra i principali attori dell’annata sportiva che sta per passare in rassegna, allo scopo di iniziare la programmazione per la stagione 2023/24. Collegato in videoconferenza anche il patron Lello Carlino che ha augurato buon lavoro ai presenti con il solito entusiasmo. L’attenzione degli addetti ai lavori del club gialloblù è rivolta alla definizione della rosa della Prima Squadra che il 24 Luglio inizierà il ritiro presso una località che sarà comunicata nei prossimi giorni. La società ha individuato due sedi, in zona collinare: la prima a ridosso del Cilento, la seconda nel Potentino.

Gli allenamenti, sotto la guida di mister Buonocore, andranno avanti fino al 12 agosto. Seguiranno tre giorni di riposo e andrà in scena la seconda parte della preparazione sempre nella stessa località fino alla vigilia del primo impegno ufficiale che sarà in Coppa Italia. I pensieri di Taglialatela non si fermano qui, il numero uno sta lavorando altresì sullo sponsor tecnico che dovrà fornire tutto il materiale necessario per gli allenamenti e per gli impegni ufficiali, non soltanto alla Prima Squadra. L’annuncio ci sarà prossimamente. Infine, tanti sforzi in ottica Settore Giovanile che sarà coordinato da Carmine Di Meglio, il quale si occuperà dell’allestimento della Under 19 e di qualche altra selezione giovanile che prenderà parte ai campionati regionali.