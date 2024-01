Serie D. Ischia, il punto. Vivace sulle montagne russe

Francesco Fiorillo | La velocità di pensiero dopo aver recuperato il pallone, il lancio millimetrico dalle retrovie e il gol, replicando un’azione vista nel massimo campionato italiano qualche settimana fa. Non solo parate ed uscite in area, ma anche un piede educato alla ricerca dei compagni in attacco. E al Turiddu Madami si è vista una giocata insolita per la quarta serie: l’assist al bacio del portiere per l’attaccante.

Protagonista Ciro Luca Vivace, estremo difensore di grande affidamento che l’Ischia Calcio ha ingaggiato in estate e diventato titolare inamovibile a margine della vicenda Gemito. Il debutto in Sardegna sul campo dell’Atletico Uri e la fiducia dell’ambiente, con mister Enrico Buonocore in prima linea. Sta andando avanti il processo di crescita del classe ’03 e, dopo i due clean sheet collezionati nelle sette partite stagionali disputate, contro la Flaminia Civita Castellana ha indossato la veste del rifinitore. Un passaggio impeccabile che Baldassi ha messo giù con un altro gesto pregevole e ha consentito all’Ischia di agganciare il momentaneo pareggio.

E quindi non solo palla a terra e fluidità di gioco, ma anche sfruttare il rilancio dalla difesa quando si apre una potenziale opportunità. Domenica è stata una giornata agrodolce per Vivace, autore altresì del fallo da rigore su un’uscita disperata. Un contatto dapprima segnalato fuori dall’area e con il cartellino rosso dal direttore di gara, poi il confronto con l’assistente che ha mutato completamente la decisione: giallo e penalty per i rossoblù. Al netto dell’episodio, costato la quarta sconfitta in campionato per la truppa di Buonocore, il ventunenne di Torre del Greco sta migliorando a vista d’occhio, anche in termini di personalità.

E poi ci sono gli apprezzamenti del gruppo-squadra, partendo dal mister: “È un ragazzo bravissimo, ne ho parlato diverse volte con Mennella. È un calciatore forte. L’anno scorso ha fatto molto bene in campionato con l’Albanova, mi è piaciuto quando abbiamo giocato contro al ritorno”. Pure un leader come Giacomarro, in una recente intervista, ha elogiato il giovane portiere: “È un ragazzo d’oro, si è allenato sempre forte, anche quando magari non giocava la domenica. Il campo poi parla, sta facendo veramente bene e deve continuare così”. Attestati di stima e crescita costante, Vivace è l’ennesima dimostrazione dello strepitoso lavoro dell’Ischia con gli under.