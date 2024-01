Serie D. Ischia, il 2024 inizia con la B. La B di Bigi

Una prima parte di stagione oltre le aspettative, il pareggio nel derby contro la Nocerina nell’ultima gara dell’anno solare e il ritorno di Michele Longo che si avvicina a grandi passi. L’Ischia Calcio ha chiuso l’indimenticabile 2023 nel migliore dei modi, rafforzando anche la sua struttura societaria. L’antivigilia di Natale in casa gialloblù è stata caratterizzata dall’annuncio del nuovo presidente, Alessandro Bigi. Il neo patron del club, 48 anni, fiorentino doc, sposato, con un figlio di otto anni, è imprenditore nel ramo della ristorazione, con diversi ristoranti a Firenze e uno a Barcellona. Bigi inoltre possiede attività commerciali e alcuni fondi di proprietà. È un appassionato di pugilato ma soprattutto di automotive: possiede auto di lusso, storiche ed attuali, come alcuni modelli Ferrari. Segue da sempre il calcio, “da quando avevo l’età di mio figlio”. Anche se fiorentino, Bigi non è tifoso viola bensì della Roma. Conosce Ischia e le sue bellezze, presto avvertirà anche il calore e la passione dei suoi sostenitori.

Mentre la squadra si allena al ritmo di doppie sedute, la proprietà dell’Ischia è al lavoro per definire gli ultimi colpi di mercato, oltre a programmare la seconda parte della stagione che inizierà domenica 7 gennaio quando al “Mazzella” ci sarà la prima del girone di ritorno contro la Nuova Florida di Ardea. Fine settimana fiorentino per il direttore generale nonché amministratore Pino Taglialatela che si è incontrato col neo presidente. L’imprenditore toscano ha subito recepito le esigenze dello staff tecnico, facendo a sua volta un regalo natalizio alla tifoseria, dando il via libera al ritorno di Michele Longo. Una volta completato l’iter burocratico, l’attaccante napoletano sarà a disposizione di mister Buonocore alla ripresa del campionato.

Dopo essersi presentato il 23 dicembre scorso con il breve video girato a Firenze in compagnia dall’amico di vecchia data Taglialatela, Bigi è sempre più immerso nel mondo Ischia Calcio. Il numero uno, che ha acquisito il cinquanta per cento del club, vedrà all’opera la squadra il 14 gennaio in occasione della gara esterna di Civita Castellana. “A inizio anno ho degli impegni di lavoro anche all’estero, ma molto presto sarò a Ischia per salutare tifosi e appassionati – dice Bigi – Sull’isola c’è entusiasmo, i presupposti per fare bene ci sono e ce la metteremo tutta affinché la squadra regali soddisfazioni ad una piazza storica come quella ischitana”.

Taglialatela e Bigi hanno coronato il loro sogno di fare calcio insieme. “Ad Alessandro è piaciuto molto il progetto impostato da me e da Carlino”, dice Taglialatela. L’imprenditore fiorentino conferma e spiega di aver “accettato con piacere la proposta di Pino, principalmente per l’amicizia che ho nei suoi confronti”. Tuttavia Bigi rivela che “in passato abbiamo provato a prendere una squadra toscana, non ci siamo riusciti per una serie di vicissitudini. A me interessava fare qualcosa con Pino. Mi sono innamorato dell’isola avendola visitata tre volte con la famiglia. Col tempo abbiamo intavolato un discorso che si è man mano ingrandito. È stato tutto più semplice perché conoscevo Pino per questioni lavorative”.

“Alcuni anni fa – ricorda Taglialatela – con Alessandro sondammo la possibilità di rilevare un club professionistico in Toscana. Ci furono varie trattative. L’idea di fare calcio insieme è nata a Firenze. Eravamo intenzionati a rilanciare una piazza storica del calcio toscano. Tuttavia, una volta riportata l’Ischia Calcio in Serie D, il progetto con l’amico Alessandro si è spostato sull’Isola Verde. La nostra idea di fare calcio sarà completamente traslata a Ischia”.

Si lavora per il presente ma anche per un’Ischia Calcio competitiva per la stagione successiva. “Il progetto è allargato a un grande imprenditore come Lello Carlino che ha fatto e sta facendo tanto per i colori gialloblù – sottolinea Taglialatela – Adesso sono affiancato da Alessandro Bigi con il quale stiamo gettando le basi per la prossima stagione. Questo però non significa che trascureremo quella attuale perché è nostra intenzione concluderla nel migliore dei modi”.