Serie D, Ischia, firmano Bisogno e Andreoli

Si rinfoltisce il parco ‘under’ della SSD Ischia Calcio che annuncia l’arrivo del classe 2006 Vincenzo Bisogno e del classe 2005 Matteo Andreoli. Bisogno è un centrocampista nativo di Cava de’ Tirreni, proveniente dal Benevento con la formula del prestito. Nella passata stagione, la mezzala ha giocato con la squadra Under 17 Nazionale e fatto parte della rosa della formazione Primavera dei giallorossi.

Matteo Andreoli è un portiere di origini vercellesi. Il giovane estremo difensore ha già militato in club meridionali (Under 19 della Turris), difendendo quattro anni fa i pali della Rappresentativa Under 15 di Lega Pro. Inizia la sua carriera nella Pro Vercelli, Gubbio la sua ultima destinazione fino all’accordo con il d.s. Lubrano che è al lavoro per la definizione di altri profili in età di Lega per completare e rinforzare il parco giovani a disposizione di mister Buonocore.