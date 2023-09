Serie D. Ischia: ecco il campionato. Si apre in Lazio, si chiude in casa

Francesco Fiorillo | È la settimana d’avvicinamento al debutto nel Girone G. Accantonato l’esordio in Coppa Italia, l’Ischia Calcio è pronta a dare il via alla nuova stagione. Un’annata che vedrà i gialloblù, al ritorno in Serie D dopo una lunga assenza, protagonisti sul panorama nazionale. Messo alle spalle il ko contro la Nocerina al San Francesco, che non ha permesso di poter andare avanti nella competizione e, di conseguenza, di scendere ancora in campo per un test probante prima dell’inizio del campionato, la squadra di Enrico Buonocore sta ultimando gli ultimi lavori di preparazione in vista della chiamata di domenica pomeriggio. Con il sorteggio del raggruppamento avvenuto giovedì 31 agosto, ieri mattina c’è stata anche la pubblicazione dei calendari.

Il Dipartimento Interregionale ha reso noti i calendari dei nove gironi della Serie D, trentaquattro giornate tutte da vivere (trentotto per i gironi A e B) a partire dal 10 settembre fino al termine della stagione regolare in programma il 5 maggio 2024. Il giro di boa avverrà il 20 dicembre con l’ultimo turno del girone d’andata, poi il campionato si fermerà dal 24 al 31 dicembre per le festività Natalizie. Altra sosta il 17 marzo per l’impegno della Rappresentativa al Torneo di Viareggio. Calcio d’inizio alle 15.00 fino al 29 ottobre, quando le partite prenderanno il via alle 14.30. Dal 7 aprile fischio d’inizio alle 15.00 fino alla chiusura dell’anno. Tre gli appuntamenti infrasettimanali che coinvolgeranno tutta la Serie D: l’1 novembre, il 20 dicembre e il 28 marzo, con gli ultimi due i consueti anticipi previsti in occasione del Natale e della Pasqua.

Il club di Pino Taglialatela, inserito in un girone tosto con quattro campane, quattro sarde e nove laziali, partirà con una trasferta nella giornata inaugurale. Ad attendere l’Ischia sarà la prova in esterna nella Capitale, contro la Nuova Florida Ardea si giocherà – come annunciato dalla Lega Nazionale Dilettanti – domenica 10 settembre alle ore 15.00 allo Stadio Marco Mazzucchi.

Il team romano, allenato da Alessandro Boccolini, è reduce da una vittoria nel Primo Turno di Coppa Italia: battuto il Flaminia Civita Castellana dopo la serie dei calci di rigore (pareggio per 1-1 nei novanta minuti di gioco, ndr). Proprio la squadra allenata da Federico Nofri Onofri sarà la prima avversaria che sbarcherà sull’isola, il prossimo 17 settembre. Il tecnico, in una recente intervista, ha fissato l’obiettivo stagionale per i suoi ragazzi: “Dobbiamo sicuramente dirlo, i playoff sono un obiettivo. L’anno scorso non li abbiamo raggiunti per pochissimo, siamo arrivati sesti per la differenza negli scontri diretti contro una squadra molto blasonata come il Livorno. La società adesso, sapendo qual è il nostro focus, ha cercato di migliorare l’organico facendo degli acquisti mirati per poter disputare un campionato di alto livello”.

Il trainer della Nuova Florida Ardea, qualche ora prima di conoscere il girone d’appartenenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al traguardo da raggiungere in campionato: “L’obiettivo da raggiungere è la salvezza, se poi arriverà qualcosa in più, tanto di guadagnato. L’importante è partire con umiltà e consapevolezza. Le mie ambizioni vanno di pari passo con quelle della società. Tra queste, ovviamente, rientra la crescita dei giocatori”.

Subito dopo gli incontri con le laziali, la brigata di Buonocore si trasferirà in Sardegna per affrontare la Costa Orientale Sarda. Poi cerchio rosso sul calendario: il 1° ottobre arriverà la Cavese allo stadio Mazzella. Il match con il San Marzano andrà in scena alla sesta giornata, ancora in casa. All’ultimo turno invece c’è la Nocerina: primo incontro tra le mura amiche, il campionato andrà in archivio al San Francesco per la chiusura del cerchio.