Serie D. Ischia-Cyntialbalonga 1-1. Ischia ancora all’ultimo respiro, Baldassi rende giustizia e riprende la Cynthialbalonga

All’ultimo respiro, di nuovo allo scadere. Dimostrando di essere una squadra che non si arrende mai. Come accaduto contro la Romana e ancora prima ad Anzio, l’Ischia Calcio risponde all’avversario di turno nelle battute conclusive del match. A subire la rimonta questa volta è la Cynthialbalonga, corazzata costruita per stare nei piani alti della classifica e arrivata al Mazzella con l’intenzione di conquistare il bottino pieno. Nonostante le insidie, i ragazzi di Enrico Buonocore dimostrano per l’ennesima volta applicazione, sacrificio e senso d’appartenenza.

E, ai punti, i gialloblù avrebbero meritato un risultato diverso. Invece ci pensa Baldassi ad evitare la beffa e a dare continuità al percorso stagionale degli isolani, soprattutto in termini di classifica. In quanto a prestazione, c’è soltanto da fare gli applausi all’Ischia. Gioca a viso aperto, è propositiva, regge il confronto con avversari esperti e di categoria, tiene botta e costruisce una valanga di occasioni. La rete in extremis, come accaduto in altre circostanze, è sintomo di una squadra che sta bene, sia dal punto di vista fisico che sul piano mentale. Lo svantaggio non spaventa, nonostante l’avversario davanti e le varie difficoltà lungo il percorso.

D’altro canto c’è un piccolo appunto da fare ai ragazzi di Buonocore: troppe azioni create e pochi gol segnati. Imprecisione, poca lucidità e frenesia sono gli aspetti che, probabilmente, stanno pesando in termini realizzativi sul gruppo. Il pareggio deve andare subito in cassaforte, da oggi parte la settimana d’avvicinamento ad una nuova e importante partita. Nel prossimo turno l’Ischia farà visita all’Atletico Uri, avanti in classifica di tre punti e reduce dalla preziosa vittoria esterna sul rettangolo verde del Trastevere. Sarà un’altra trasferta delicata, toccherà rispondere presente per confermarsi in un momento positivo.

LA GARA

Gioco e occasioni, idee e opportunità. A risolvere la partita però è ancora un guizzo, da calcio piazzato, allo scadere. L’Ischia Calcio raccoglie il quinto risultato consecutivo e il secondo pareggio di fila, andando di nuovo a punti allo stadio Mazzella. Il confronto con la corazzata Cynthialbalonga si chiude con il punteggio di 1-1, alla rete del momentaneo vantaggio di Di Cairano risponde il solito fantasista in maglia dieci, con una deviazione vincente nei minuti finali. Considerate le tante azioni d’attacco, il risultato maturato sull’isola lascia un po’ di rammarico in casa gialloblù: la squadra di Enrico Buonocore, da neopromossa, dimostra di poter affrontare a viso aperto qualunque avversaria e di giocarsela alla pari, senza timori reverenziali.

Il tecnico, d’altra parte, non stravolge il suo undici ma si affida soltanto ad una staffetta a centrocampo: c’è Patalano al posto di Arcamone dal primo minuto. Montuori stringe i denti e affianca Pastore in difesa, confermati i terzini, così come Maiorano e Giacomarro in mediana. Baldassi e Damiano supportano Talamo in avanti. La cronaca si apre con le consuete fasi di studio tra le due formazioni, per la prima occasione bisogna attendere l’8’. L’ex Monterotondo disegna una pregevole traiettoria da calcio piazzato, Pastore colpisce di testa ma manda alto sopra la traversa. Al 17’ risponde l’undici di Mariotti con Doratiotto che libera Capaldo al traversone basso, a rimorchio arriva Maccari che non impatta nel migliore dei modi e la difesa locale allontana la minaccia. Quattro giri di lancette più tardi azione insistita dell’Ischia, Baldassi fa partire una rasoiata che finisce tra i guantoni di Fusco. Al 23’ errore in disimpegno per i laziali, Damiano riparte ed esplode il destro dalla distanza: la parabola pizzica la parte alta della traversa e finisce all’esterno del rettangolo verde. Altra chance per i padroni di casa al 27’.

Maiorano lancia, Baldassi devia di testa e Talamo scappa verso la porta. Il centravanti vince il duello in velocità con un avversario ma non calcia a tu per tu con il portiere, preferendo un passaggio complesso per Damiano. La Cynthialbalonga non resta a guardare: prima reclama un calcio di rigore per un presunto tocco di mano di Patalano alla mezz’ora, poi Doratiotto non sfrutta una situazione favorevole al 31’ e alla fine Zitelli spara non lontano dalla porta con il mancino. Al 34’ azione avvolgente e vincente per la banda di Mariotti. Sartor allarga per Doratiotto: il dieci serve Maccari che premia l’inserimento di Di Cairano, il destro è chirurgico e termina il suo tragitto alle spalle di Gemito. La reazione isolana si segnala al 36’ con un missile di Baldassi dalla distanza, Fusco blocca in due tempi. La frazione iniziale si spegne con un tentativo di Giacomarro, il mediano non inquadra. In avvio di ripresa invece è l’imprecisione a prendere la scena, Baldassi al 47’ e Florio al 53’ non indirizzano verso la porta. Brivido al 60’, su un rinvio sbilenco di Gemito, la sfera giunge tra i piedi di bomber Sartor che grazia l’Ischia, il portiere recupera la posizione e disinnesca.

Trascorrono quattro minuti e Patalano inventa per Baldassi che, davanti Fusco, non concretizza. Gli ospiti spingono sull’acceleratore e si propongono con gli ultimi sussulti, firmati Zitelli e Calzone. Ischia a trazione anteriore nelle battute conclusive del secondo tempo, al Mazzella è un dominio gialloblù. Al 72’ il neo entrato Pinto riceve e calcia, Fusco para con sicurezza. Un minuto dopo cross dell’attaccante e destro al volo di Florio, il portiere si oppone. Sulla respinta si fionda Talamo che non finalizza e spreca una colossale occasione. Al 76’ isolani a un passo dal gol con Quirino di testa su suggerimento di Florio, l’ex Procida non riesce a bissare quanto accaduto una settimana prima sul suolo capitolino. All’87’ Quirino ci riprova, la zampata va fuori. Al 90’ punizione dalla corsia ben eseguita da Giacomarro, deviazione da distanza ravvicinata di Baldassi in anticipo su Fiorini ed è 1-1. Esulta il Mazzella, ma il ventiquattrenne romano non è contento e in extremis sfiora il ribaltone con un bolide alto. Si chiude così il match, non c’è più tempo per altre emozioni.

IL TABELLINO: ISCHIA-CYNTIALBALONGA 1-1

Ischia Calcio: Gemito, Florio, Ballirano, Maiorano (66’ Quirino), Montuori (50’ Chiariello), Pastore, Talamo, Damiano (66’ Pinto), Giacomarro, Baldassi, Patalano (85’ Di Meglio). A disp.: Vivace, Arcamone, Buono S., Bisogno, Buono L. All.: Buonocore

Cynthialbalonga: Fusco, Bigi, Capaldo (85’ Fiorini), Falasca, Lisari, Albanese, Di Cairano, Zitelli (76’ Pisanu), Sartor, Doratiotto (67’ Calzone), Maccari (67’ Cappai). A disp.: Silvestrini, Giordani, Fiorini, Giora, Milani, De Angelis. All.: Mariotti

Arbitro: Gresia (Piacenza)

Assistenti: Fanara (Cosenza) e Cozza (Paola)

Marcatori: 34’ Di Cairano (C); 90’ Baldassi (I)

Ammoniti Florio (I), Bigi (C), Maccari (C), Bigi (C), Fiorini (C), Baldassi (I).

Angoli 0-4

Durata: p.t. 45’, s.t. 51’

Spettatori 1800 circa