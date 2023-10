Serie D. Ischia-Cassino 1-0. La lunga fatica per la prima vittoria. Il Mazzella si gode questi primi 3 punti

Francesco Fiorillo | Dalla delusione per i precedenti errori alla dolce trasformazione in avvio di ripresa. E il graffio è quello dell’uomo più atteso, del calciatore che ha cercato con maggiore convinzione la gioia davanti al suo pubblico. L’Ischia Calcio ritrova il successo al Mazzella, conquista la seconda vittoria in campionato e riscatta l’opaca prova di Aranova. Quella che va in campo contro il Cassino è una squadra determinata, con il giusto atteggiamento e desiderosa di far valere il fattore interno. Esame di maturità passato a pieni voti, con qualche sofferenza negli ultimi minuti ma al termine di una prova di grande caparbietà, di convincente applicazione.

L’obiettivo salvezza passa proprio dalle partite sull’isola e il gruppo di Enrico Buonocore l’ha capito. L’1-0 rifilato ai biancazzurri premia il lavoro svolto dallo staff nell’ultima settimana e dà merito alla straripante performance dei ragazzi in campo. Nell’undici di partenza non ci sono variazioni, né tattiche e né di interpreti. L’allenatore gialloblù conferma la sua formazione di partenza, chiaro segnale della totale fiducia in una squadra che sta crescendo attraverso un processo graduale. E dunque, Ballirano a sinistra e Florio a destra completano la difesa con Chiariello e Pastore. Il play è Maiorano, con Giacomarro e Patalano da interni a centrocampo. In attacco Baldassi da una parte e Damiano dall’altra in supporto di Talamo. Fasi di studio tra le due compagini ad inizio partita, l’Ischia cerca subito di mettere il Cassino all’angolo, ma la truppa di Imperio Carcione risponde senza tirarsi indietro. Subito due tentativi per i padroni di casa che provano a sviluppare la manovra sfruttando le corsie, soprattutto quella destra. Il primo tiro verso la porta però è degli ospiti con una punizione di Mele, bloccata prontamente dall’attento Gemito. Passano pochissimi secondi e Pastore non interviene su una rimessa laterale di Ballirano, Ingretolli si inserisce ma si allunga troppo la sfera e l’estremo difensore locale intercetta.

Al 14’ Baldassi recupera il possesso e, dalla sinistra, calcia verso lo specchio: Imbastaro neutralizza in presa bassa. Partita che, al netto di mancate occasioni da gol, si gioca su buoni ritmi. Ci prova Damiano da una parte, risponde Magliocchetti dall’altra. Al 19’ Ballirano è provvidenziale con un intervento super su Darboe, innescato da un passaggio dalla corsia. Sul capovolgimento di fronte, Florio conquista la palla a metà campo e scappa, il terzino si porta in buona posizione e calcia verso lo specchio, ma la mira è imprecisa. Al 21’ proteste del Mazzella per un presunto tocco di mano in area di rigore, l’arbitro lascia proseguire e Baldassi spedisce sul fondo dopo il rimpallo. Al 34’ Darboe stacca e pesca Ingretolli, l’attaccante al limite controlla e appoggia per Magliocchetti che scarica verso lo specchio: Gemito si distende e para.

Al 42’ altra potenziale chance per i biancazzurri con l’ex di giornata che serve Cavaliere, la conclusione di quest’ultimo termina sul fondo complice altresì una deviazione della retroguardia. La ripresa si apre con un buon approccio del Cassino, ma è l’Ischia a rendersi più pericolosa nei metri finali sfruttando la rapidità sulle fasce.

E proprio il dieci, dopo un contrasto alto con Imbastaro, si guadagna il penalty. “Il rigorista sarà Baldassi”, così Buonocore in conferenza stampa. Detto, fatto: il fantasista si presenta sul dischetto e allontana lo spauracchio insaccando alle spalle del portiere. Nella circostanza però il numero uno intuisce e tocca la sfera. Questa volta la fortuna soffia sui gialloblù che sbloccano il match e Baldassi può esplodere di gioia sotto il settore locale.

Al 57’ Damiano mette in ginocchio la difesa avversaria e suggerisce per Talamo che, da pochi passi, spara alto sopra la traversa. Due giri di lancette più tardi Patalano va via al suo marcatore con una giocata geniale e scarica a rimorchio per Damiano che si divora clamorosamente il raddoppio da ottima posizione. Il Cassino si aggrappa a un tentativo di Tortolano dalla distanza, Pastore si immola: la ribattuta fa scattare Ingretolli che, fermato poi in offside, spreca. Al 73’ Baldassi va vicino alla doppietta: iniziativa di Ballirano, l’esterno controlla e calcia al volo, il destro esce non di molto. Forcing finale dei laziali, dopo un angolo Bianchi fa tremare il Mazzella con una deviazione che si infrange sulla base del palo. L’Ischia regge al tentativo d’assedio del Cassino e, al triplice fischio, si assicura la prima vittoria davanti al suo pubblico, la seconda nel girone. Mercoledì in campo per il turno infrasettimanale, gialloblù in trasferta ad Anzio

IL TABELLINO: ISCHIA-CASSINO 1-0

Ischia Calcio: Gemito, Florio, Ballirano, Patalano, Chiariello, Pastore, Talamo (88’ Montuori), Giacomarro, Maiorano, Baldassi, Damiano (84’ Quirino). A disp.: Vivace, Buono S., Buono L., Cibelli, Bisogno, Pinto, Di Meglio. All.: Buonocore

Cassino Calcio: Imbastaro, Raucci (68’ Evangelista), Cavaiola, Mele, Lazazzera (46’ Cocorocchio), Mileto, Maciariello, Darboe (78’ Mazzaroppi), Ingretolli, Cavaliere (87’ Bianchi), Magliocchetti (60’ Tortolano). A disp.: Stellato, Lucchese, Tullio. All.: Carcione

Arbitro: Ravara (Viterbo)

Assistenti: Iuliano (Siena) e Cucciniello (Arezzo)

Marcatore: 53’ rig. Baldassi (I)

Ammoniti: Florio (I), Magliocchetti (C), Baldassi (I)

Angoli 2-4

Durata: pt 46’, st 51’

Spettatori 1500 circa con rappresentanza ospite.