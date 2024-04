Serie D. Ischia Calcio, tre giornate di squalifica per Luca Quirino

Mazzata dal Giudice Sportivo, l’Ischia Calcio perde per più giornate Luca Quirino. Il calciatore gialloblù, espulso durante il match con l’Atletico Uri per un contatto con Ravot nel primo tempo, dovrà scontare tre turni di squalifica. “Per aver colpito un avversario con un pugno”, si legge nella nota diramata dalla Lega Nazionale Dilettanti, l’ex Procida non sarà a disposizione di mister Enrico Buonocore per la volata finale.

La stagione però non è conclusa con anticipo, il classe 2004 tornerà arruolabile soltanto a maggio, per l’ultima gara della stagione regolare a Nocera e per gli eventuali impegni nei playoff. Quanto riportato dal comunicato del Giudice Sportivo si allontana dal comportamento sempre corretto del talento isolano.

In merito, al termine della partita, si è espresso Pastore: “Sembra che l’espulsione sia avvenuta per fallo di reazione. Luca non ha fatto niente anche perché è un ragazzo che non fa queste cose”. L’Ischia dunque dovrà fare a meno di una valida alternativa per le prossime uscite.