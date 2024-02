Serie D. Ischia Calcio. Simone Corino: “E’ stata una settimana normale. Nonostante le brutte notizie”

Francesco Fiorillo | Nuovo round allo stadio Mazzella. Protagonista di una strepitosa vittoria nel derby contro il San Marzano, l’Ischia Calcio ritrova il suo fortino e attende la Boreale per la ventiquattresima giornata. Messa alle spalle la mazzata arrivata dal Tribunale Federale per il club e per mister Enrico Buonocore, la squadra gialloblù sta continuando la preparazione in vista della prossima gara. Simone Corino, vice allenatore, presenta la sfida in conferenza, partendo da quanto accaduto negli ultimi giorni: “È stata una settimana tipo, normale. Chiaramente è arrivata questa notizia, sapevamo che da un momento all’altro potesse arrivare. Per quanto riguarda il gruppo, abbiamo fatto una settimana di lavoro normale.

Ci dispiace per questa notizia, non avere il nostro allenatore non sarà semplice perché è un elemento fondamentale per tutto il gruppo, ma dovremo essere bravi a stringerci ancora di più per cercare di fare al meglio possibile questo rush finale. Noi non dobbiamo avere ulteriori motivazioni da questa situazione. La motivazione ci deve essere sempre, ogni domenica. Dobbiamo innanzitutto raggiungere il nostro obiettivo, ovvero la salvezza, nel più breve tempo possibile per avere la matematica. Poi vogliamo continuare a fare meglio, a prescindere da questa notizia che è importante, però noi dobbiamo continuare ad andare sulla nostra strada. Veniamo da una prestazione fatta in un certo modo, abbiamo analizzato la Boreale che comunque ha cambiato due allenatori dalla partita dell’andata. Sicuramente quella non è stata una prestazione fatta bene da parte nostra, dobbiamo dare il massimo domenica per cercare di portare a casa i tre punti”.

Sul prossimo avversario: “Loro hanno cambiato allenatore prima della sosta. Per un lungo periodo hanno fatto un sistema di gioco, chiaramente in settimana ci siamo preparati su più moduli. Loro hanno avuto la sosta, poi non hanno giocato dopo quella gara pareggiata contro il Latte Dolce. Quindi non abbiamo molte informazioni. Noi siamo l’Ischia, dobbiamo pensare a noi, a prescindere da come si presenterà la Boreale. Dobbiamo avere il giusto atteggiamento e impattare in maniera importante fin dal primo minuto”.

Corino fa anche il punto sui rientri: “Baldassi ci sarà. Ballirano probabilmente si porta avanti ancora qualche problemino, quindi rientrerà dalla prossima settimana. Valutiamo Talamo, bisognerà attendere le prossime ore per capire se possiamo portarlo, se e quanto potrà giocare. Contro il San Marzano, nonostante le assenze, abbiamo dato un’altra dimostrazione che questo gruppo non sarà ampio a livello numerico ma ha qualità importanti negli under e negli over. Quando rientreranno tutti, sarà bello avere problematiche di scelta”.

Nell’ultima gara è salito in cattedra Spunticcia: “Molto probabilmente farà parte della partita, adesso vediamo se dall’inizio o in corso. Però la prestazione di domenica è stata importante, come quello che ci ha fatto vedere durante gli allenamenti. Anche con il Budoni era entrato con lo spirito giusto. La sosta è stata utile, ha lavorato bene. È arrivata l’occasione e l’ha sfruttata, adesso deve essere bravo a dare continuità. Nonostante l’età, ha già qualche anno di esperienza. Deve continuare a fare bene come ha fatto domenica scorsa. Patalano? Rientrerà da martedì come Ballirano”.

Il vice di Buonocore parla anche del supporto del pubblico: “Il sostegno della gente è un fattore fondamentale per la squadra. Ne parlavamo anche dopo la partita con il Budoni. In casa siamo stati bravi ad indirizzare i risultati anche negli ultimi minuti. Lo stadio Mazzella è un fattore, i tifosi ci spingono dal primo all’ultimo e aiutano questo gruppo giovane. Sentire una spinta continua dagli spalti è soltanto un fattore positivo per noi. Speriamo che anche domenica ci aiutino come hanno sempre fatto”.

L’Ischia si avvicina al traguardo, ma il gruppo pensa ad un impegno alla volta: “Dobbiamo vincere più partite possibili, crediamo semplicemente nel lavoro settimanale per prepararci a superare l’avversario che ci attende. Il primo obiettivo che ci siamo dati è quello della salvezza, il mister ha dato una percentuale che è altissima ma non è ancora al 100%. Domenica dopo domenica vogliamo cercare di battere tutte le squadre. Dopo la partita con la Boreale mancheranno altre dieci gare, è ancora lunga la strada. Siamo contenti, è bello poter allenare questi ragazzi perché danno l’anima. Vediamo quello che succede una volta raggiunta la salvezza”.