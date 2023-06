Serie D, Ischia. Bye bye Di Costanzo, ma Pino c’è!

Un dietrofront clamoroso, inaspettato e che porta all’archivio di un lavoro andato avanti per settimane. Un passo indietro che spiazza l’Ischia di Pino Taglialatela, pronto ad accogliere nuovi soci all’interno del sodalizio. E invece l’ex portiere resta interdetto dalla decisione, dai tratti definitiva e finale, degli imprenditori interessati ad acquistare le quote. La famiglia Di Costanzo, proprietaria della Puteolana, negli scorsi giorni, aveva avviato i contatti con il club isolano per una possibile entrata nei vertici societari. Discorsi che sono andati avanti, con il territorio pronto ad accoglierli. Poi la doccia fredda nelle recenti ore: la trattativa non è in stand-by, si è arenata.

L’attuale management dei Diavoli Rossi, infatti, non farà parte del progetto ischitano. Una freddezza improvvisa, e per alcuni non giustificata, da parte dei Di Costanzo: il negoziato dunque viene accantonato.

Una vera e propria illusione per l’Ischia che ha fortemente creduto in un aiuto concreto dalla terraferma: “Sono lusingato, felicissimo dell’interessamento di questo imprenditore che entrerebbe in società con una quota di maggioranza, ma c’è anche la possibilità che rilevi l’intera società”, così Taglialatela il 7 giugno attraverso una nota ufficiale. Venerdì scorso c’è stato un incontro sull’isola, con gli interessanti prima al Mazzella e poi a pranzo per approfondire la conversazione. Era stato stilato anche un budget da destinare alle operazioni del direttore sportivo Mario Lubrano sul mercato. Si era entrati nel vivo dell’affare, poi l’ostacolo “logistico” alla base del ripensamento. La delegazione dell’Ischia era pronta ad attraccare sulla terraferma e in terra flegrea per un ulteriore incontro, in programma martedì. Nessuna risposta, summit saltato e la replica: “Abbiamo riconsiderato la situazione”.

Ieri pomeriggio, il comunicato dei Diavoli Rossi in merito alla gestione societaria della prossima stagione: “L’Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria e gli organi di stampa che la gestione societaria del club per la stagione 2023/24 è affidata totalmente al presidente Pietro Di Costanzo. L’obiettivo, come preannunciato nelle scorse settimane, è riportare Pozzuoli nelle categorie che merita. Nel prossimo futuro saranno rese note tutte le novità per il nuovo anno calcistico”.

Una beffa che, tuttavia, non toglie il sorriso e l’ambizione. L’Ischia si guarda intorno alla ricerca di nuova linfa: oltre al valido contributo di Lello Carlino, di Peppe Borsò e degli altri sponsor, Taglialatela spera di trovare un altro importante aiuto per consolidarsi tra le grandi. Il programma estivo, d’altra parte, non subisce rallentamenti. Il ritiro è stato confermato e scatterà il prossimo 24 luglio, anche per quanto concerne lo sponsor tecnico sono attese novità: sarà Givova ad accompagnare i gialloblù nel campionato di Serie D. Nonostante l’affare sfumato con i Di Costanzo, sull’isola si respira aria positiva: il club, come raccontato, cercherà di tenere alta l’asticella. Si lavorerà per costruire un gruppo competitivo e completo da regalare a mister Enrico Buonocore.