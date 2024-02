Serie D. Ischia-Boreale 2-0. L’Ischia calcio batte anche la Boreale, fa un altro scatto salvezza e sogna i playoff

Il riscatto che riesce, missione superata. Ancora una vittoria, ulteriore clean sheet e altri tre punti: l’Ischia Calcio si assicura il bottino pieno contro la Boreale, fa un nuovo scatto verso l’obiettivo salvezza e si lancia tra le grandi del campionato, agganciando la quarta posizione e la zona playoff. Una vittoria di carattere quella ottenuta al Mazzella, un successo voluto e conquistato con grinta e con caparbietà. Prestazione di forza da parte della squadra gialloblù che mette alle spalle la notizia della squalifica del mister e strappa la posta agli avversari.

Una prova corale che conferma le qualità, tecniche e morali, del gruppo: anche contro qualche assenza di troppo e all’emergenza in alcuni ruoli, gli uomini di Buonocore si adattano e superano le difficoltà. Baldassi torna dal turno di stop della scorsa settimana, sblocca il risultato con un calcio di rigore al tramonto della frazione iniziale e mette la sua firma sulla gara. Nel secondo tempo Florio raccoglie in area e raddoppia, chiudendo di conseguenza i giochi al Mazzella. Davanti al presidente Bigi, arrivato sull’isola per conoscere da vicino l’ambiente dopo il suo ingresso in società, l’Ischia impressiona e continua la sua scalata in classifica.

Domenica di sorrisi nel fortino amico, Trofa e compagni esultano assieme ai tifosi. Nel mirino c’è già il prossimo appuntamento stagionale che ha il sapore dello scontro diretto nella fascia nobile della graduatoria. I gialloblù saranno attesi dal Cassino, terza forza della competizione e reduce dal blitz sul campo della Romana. Sarà una settimana importante per l’Ischia che si preparerà per arrivare nel migliore dei modi alla partita in programma allo stadio Salveti.

LA GARA

Un altro scatto verso l’obiettivo primario e la zona playoff agganciata. Con un rendimento nelle ultime cinque partite simile a quello della capolista e tra le formazioni più in forma del girone, l’Ischia Calcio batte la Boreale allo stadio Mazzella, assicurandosi la terza vittoria consecutiva e il quinto risultato utile di fila. Gli uomini di Enrico Buonocore, sotto gli occhi del nuovo presidente Alessandro Bigi, arrivato sull’isola per seguire da vicino la squadra, acciuffano la Romana in classifica e conquistano il bottino forse decisivo per archiviare il discorso salvezza.

Considerata qualche assenza di troppo in difesa e con l’intenzione di confermare il sistema tattico ormai solido nelle idee del gruppo, lo staff sceglie una soluzione inedita accanto a Montuori: c’è Mattera in zona centrale, con Florio a destra e Buono a sinistra. A centrocampo titolarità per Spunticcia, assieme a Giacomarro e Arcamone. Di Meglio parte largo in un tridente composto anche da Baldassi e Longo. Parte dalla panchina invece Talamo, al rientro dall’infortunio. Pronti, via e subito proteste gialloblù per un presunto contatto irregolare sul bomber in maglia numero dieci, l’arbitro lascia proseguire. Passano pochi secondi e ancora Baldassi si rende pericoloso con una giocata in area disinnescata da Corriere. Sul ribaltamento di fronte Gjoni viene favorito da un rimpallo e mette i brividi ai padroni di casa, la sua conclusione con il mancino a giro termina di poco sul fondo. Al quarto d’ora di gioco Giacomarro si incarica della battuta di un calcio di punizione, il centrocampista però non indirizza verso lo specchio della porta e il pallone termina fuori.

Al 21’ chance per Perroni dal limite, il suo tentativo al volo si spegne altissimo rispetto al bersaglio difeso da Vivace. Al 28’ Giacomarro avanza e calcia, la deviazione di un avversario cambia la traiettoria e gli isolani conquistano soltanto un corner. Alla mezz’ora Di Meglio scappa a destra e fa partire un tiro-cross che non trova il tocco di un compagno in area. La Boreale cerca di alzare il baricentro, ma l’Ischia controlla il ritmo dell’incontro e prova ad affondare il colpo nelle battute finali del primo tempo. L’episodio che cambia il risultato si registra poco prima dell’intervallo: Giacomarro lancia Baldassi che viene affrontato irregolarmente da Corriere dentro l’area, il direttore di gara non ha dubbi e indica il dischetto. Lo specialista si presenta dagli undici metri e supera il portiere che intuisce l’angolo e sfiora la sfera ma non basta per negare il vantaggio ai ragazzi di Buonocore.

Ad inizio secondo tempo Trofa prende il posto di Longo, con Baldassi che diventa il terminale offensivo. La prima chance della ripresa è di Gjoni al 54’: il numero nove riceve, si infila tra i centrali gialloblù e Vivace in uscita si oppone con un grande intervento. L’Ischia torna in avanti e al 60’ costruisce potenziali opportunità per raddoppiare, quella più ghiotta capita tra i piedi di Baldassi da posizione defilata ma Corriere si supera con una pregevole parata. Passano tre minuti e gli isolani sviluppano un’altra manovra.

Florio dalla destra pesca Mattera che si inserisce bene, devia da distanza ravvicinata e trova la respinta dell’estremo difensore. Sugli sviluppi dell’angolo seguente, capitan Florio raccoglie in area e da due passi spinge in porta per il 2-0 locale. Al 75’ disattenzione di Casavecchia, Baldassi gli soffia il pallone e sguscia, la sua conclusione viene neutralizzata da Corriere. All’86’ i neo entrati Quirino e Talamo combinano sull’out mancino, il pallone arriva a Trofa che calcia a botta sicura ma non riesce ad esultare per la chiusura in extremis degli avversari. Poi tocca a Talamo rendersi pericoloso con un colpo di testa, il centravanti – al rientro dopo lo stop muscolare – manda oltre la traversa. L’Ischia gestisce nei minuti conclusivi e non concede nulla alla Boreale, al triplice fischio i gialloblù conquistano la decima vittoria in campionato e il ventesimo risultato utile dall’inizio della stagione. Numeri importanti per una neopromossa che si ritrova ad un passo dall’obiettivo salvezza e sogna tra le big del torneo: la squadra, oggi quarta in classifica al pari della Romana, mette già nel mirino l’appuntamento contro il Cassino, in un vero e proprio scontro diretto ad alta quota.

il tabellino

Ischia Calcio: Vivace, Florio, Buono (82’ Montanino), Arcamone, Montuori, Mattera, Spunticcia (92’ Bisogno), Giacomarro, Longo (46’ Trofa), Baldassi (84’ Talamo), Di Meglio (78’ Quirino). A disp.: Sarracino, Montanino, Galaoui, Trofa, Aniceto, De Francesco. All.: Corino

Boreale: Corriere, Tomassini, Ricci, Santarelli (67’ Spila), Zeetti (82’ Damiani), Casavecchia, Selvadagi (51’ Liburdi), Perroni (67’ Di Vico), Gjoni, Bosi, Sablone. A disp.: Mansueti, Buccioni, Leonardi, Dipierro, Muratore. All.: Ligori

Arbitro: Picardi (Viareggio)

Assistenti: Allievi (S.Benedetto del Tronto) e Amorello (Pesaro)

Marcatori: 46’ pt rig. Baldassi (I), 64’ Florio (I)

Ammoniti Ricci (B), Perroni (B), Mattera (I), Tomassini (B), Giacomarro (I), Buono (I)

Angoli 5-3

Durata: p.t. 47’, s.t. 49’

Spettatori 1500 circa