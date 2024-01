SSD Ischia Calcio è lieta di comunicare il ritorno in gialloblù di Riccardo Montanino. Centrocampista classe 2002, che nelle ultime due stagioni a Matera (36 presenze e una rete in D) ha giocato anche come difensore, Montanino si è messo in luce nelle fila del Barano, per poi disputare un campionato con le Under 19 di Pisa e Cavese. Nell’annata 2020/21 Montanino veste la maglia dell’Ischia Calcio in Eccellenza nella stagione 2021/22. Bentornato Riccardo!