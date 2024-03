Serie D. Ischia-Anzio. Per l’Ischia parte la “missione playoff”

Fuga verso il sogno. Il campionato ha dato il via alla volata conclusiva, per l’Ischia Calcio parte la “missione playoff”. Messo in cassaforte un bottino utile per assicurarsi il primo obiettivo, quello della salvezza, la squadra gialloblù – tra le sorprese del girone – si ritrova a vivere con spensieratezza e libertà il finale di stagione. E il primo esame per cullare l’ambizione ad alta quota si chiama Anzio, è il giorno della gara allo stadio Mazzella.

Reduce dal pareggio di carattere in quel di Cassino e da sei risultati utili consecutivi, con 14 punti conquistati sui 18 disponibili, la brigata di Enrico Buonocore vuole confermarsi ancora davanti al suo pubblico. “Sarà una partita difficile ma importante, dobbiamo essere pronti a fare una prova di spessore: per puntare a qualcosa di grande, queste partite vanno vinte”, ha detto il tecnico nella consueta conferenza stampa del venerdì. Sull’isola è forte la speranza di vedere l’Ischia chiudere tra le prime della classe, una fiducia che circola altresì nel gruppo: “Da qui alla fine ci saranno nove partite, non dobbiamo mollare ma bisogna continuare ad avere questo tipo di atteggiamento e modo di giocare. Non dobbiamo sbagliare per non perdere quello che è stato costruito in questi mesi”.

Al Mazzella approda una compagine, quella laziale, che occupa la quattordicesima posizione e che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. I prossimi avversari dei gialloblù hanno ottenuto appena due lunghezze nelle recenti cinque uscite. Il filotto di tre successi di fila nel mese di gennaio è stato oscurato dai risultati tutt’altro che positivi nelle ultime settimane. L’intento dell’Anzio è terminare nel migliore dei modi la stagione sportiva che coincide con quella del Centenario, ma il bilancio in trasferta è da dimenticare per la formazione con la peggiore difesa – in termini numerici (40, ndr) – del campionato: appena due vittorie e due pareggi esterni, sono otto invece le sconfitte fatte registrare per una media punti di 0.67. La settimana dei biancoblù inoltre è stata caratterizzata dalla polemica inerente agli arbitri, con il direttore sportivo Guido Zenga che ha diramato un comunicato ufficiale per replicare ad alcuni episodi avvenuti in campo: “Dopo gli ultimi arbitraggi riteniamo di aver subito un danno rilevante, a maggior ragione in un campionato come quello attuale, dove ogni punto in più può fare la differenza per il conseguimento degli obiettivi stagionali. Il danno dell’ultima direzione andrà a ripercuotersi anche sui prossimi impegni considerando che già ad Ischia la nostra rosa sarà decimata a causa di diverse squalifiche e quindi si troverà costretta ad affrontare una trasferta delicata in condizioni precarie. Chiediamo a gran voce maggior rispetto per il nostro club, che sta affrontando numerosi sacrifici per mantenere la squadra a buoni livelli, non vogliamo regali ma solo arbitraggi equi e competenti”.

Dunque, una sfida trappola attenderà l’Ischia al Mazzella. Gli isolani, in virtù degli impegni più probanti delle altre concorrenti, saranno chiamati ad una prestazione maiuscola per superare l’ostacolo. Lo staff tecnico dovrà studiare l’undici da mandare sul terreno di gioco dal primo minuto, considerando pure le diverse assenze: emergenza a centrocampo per i gialloblù che non potranno contare su Giacomarro, Maiorano e Patalano, tutti fermi ai box per problemi fisici. Florio invece salterà il match per squalifica.

In difesa dovrebbe rivedersi Chiariello che potrebbe scalzare uno tra Pastore e Montuori, a destra Mattera potrebbe vincere il ballottaggio. Si andrà avanti con due under a centrocampo, Spunticcia e Arcamone verso la conferma, con Trofa a completare il reparto. In zona offensiva non ci sarà la possibilità di vedere il tridente tanto richiesto, Di Meglio e Quirino si giocano una maglia per affiancare Talamo e Baldassi nello scacchiere. La notizia più bella riguarda Castagna, l’attaccante rientra tra i venti convocati dopo un lungo periodo ai box per infortunio.