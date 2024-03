Serie D. Ischia-Anzio 0-0. L’Ischia ci prova e l’Anzio tenta il colpaccio, ma al Mazzella regna l’equilibrioSerie D. Ischia-Anzio 0-0.

Francesco Fiorillo | foto Francesco Di Noto Morgera | Partita trappola, piena di insidie. Dal rischio di eccessività tranquillità alla necessità disperata degli avversari di conquistare punti per la salvezza, passando per le condizioni pessime del terreno di gioco. Dopo l’ottima prova di Cassino, l’Ischia si presenta alla sfida contro l’Anzio con defezioni importanti, soprattutto a centrocampo.

Un reparto in emergenza e l’assenza dello squalificato Florio sulla corsia. Mister Enrico Buonocore e il suo staff devono parzialmente rivoluzionare l’undici di riferimento, scegliendo una difesa nuova e una mediana inedita. La squadra gialloblù, nonostante lo stato del campo, prova ad esprimere i suoi concetti di gioco e l’identità ormai definita.

Qualche amnesia in fase di non possesso si registra, il gruppo però regge. La prestazione non è brillante, manca lucidità negli ultimi quindici metri e le occasioni per scardinare il bunker degli ospiti sono poche. Baldassi e Talamo provano a caricarsi la responsabilità sulle spalle, imprecisione e sfortuna non aiutano. Poi qualche errore di misura in fase di costruzione e in ripiegamento rendono la giornata complicata sotto il piano della continuità.

Una performance tutt’altro che vivace prende la scena e l’Anzio, in un paio di circostanze, sfiora il colpaccio esterno. Al triplice fischio il verdetto è chiaro: 0-0, il secondo consecutivo. Altro bottino utile per l’Ischia che muove ancora la sua classifica e continua a lottare nei piani alti della stessa. Resta un po’ di rammarico per la mancata vittoria, considerando anche i risultati delle altre.

Ora una settimana importante proietterà i gialloblù al prossimo impegno, contro il Sassari Latte Dolce in trasferta: Buonocore spera di ritrovare gli infortunati e di arrivare a quell’impegno con più effettivi a disposizione.

LA GARA

Secondo pareggio consecutivo, ancora uno 0-0 al triplice fischio. L’Ischia Calcio, dopo l’ottima prestazione sul rettangolo verde del Cassino, torna allo stadio Mazzella e conquista un punto contro l’Anzio. Il confronto, valido per la ventiseiesima giornata del campionato non si sblocca: complici altresì le condizioni del terreno di gioco, la squadra di Enrico Buonocore aggira l’ostacolo, ma non riesce a superarlo. I gialloblù restano in quinta classe e in piena lotta playoff, tuttavia aumenta il distacco dalla seconda piazza e sfuma una potenziale occasione per migliorare la posizione, considerati i risultati maturati sugli altri campi. Lo staff tecnico deve fare a meno di Giacomarro, Maiorano e Patalano, tutti ai box per infortunio. Manca anche Florio per squalifica. Dunque difesa inedita davanti a Vivace, con Chiariello che torna dal primo minuto e si prende un posto accanto a Pastore. A destra ci va Montuori, mentre Mattera occupa il ruolo da terzino sinistro. Conferme a centrocampo per Spunticcia e Arcamone, a completare il reparto chance per Montanino. In attacco c’è Quirino assieme a Talamo e Baldassi. La cronaca si apre subito con una buona opportunità per gli ospiti con un calcio piazzato dalla trequarti al 2’, la traiettoria di Paglia mette in difficoltà il reparto arretrato che si salva con qualche affanno. La partita viaggia sul binario dell’equilibrio, le due squadre si studiano e i padroni di casa si fanno vedere in attacco soltanto al 20’ con un doppio tentativo di Baldassi, respinto due volte da Sirignano. L’azione va avanti: Montanino si ritaglia lo spazio per vie centrali e appoggia per il numero dieci che cerca Talamo in area, la giocata sfuma. Al 24’ Bencivenga dalla destra scodella verso il secondo palo, Bartolotta arriva con i tempi giusti e calcia ma Vivace si supera con un grandissimo intervento. Sul capovolgimento di fronte ci prova Baldassi, poi tocca a Talamo: la sfera non passa. Alla mezz’ora Montuori verticalizza per Quirino che innesca il suo centravanti, lesto ad anticipare tutti senza inquadrare però lo specchio della porta. Poco altro da segnalare nel finale della prima frazione, Montanino ha una buona occasione dal limite nel recupero: il direttore di gara fischia due volte tra le proteste dei calciatori. Ritmi non alti alla ripresa dell’incontro, le due compagini si affrontano soprattutto nella zona centrale del campo. In avvio di secondo tempo Perkovic tenta di sorprendere Vivace dalla distanza, la conclusione sembra di facile lettura ma il rimbalzo del pallone mette in difficoltà il portiere, provvidenziale il contributo di Arcamone che allontana la minaccia. Al 69’ opportunità interessante per l’Ischia: Baldassi, l’ultimo a mollare, fraseggia con Talamo e con il destro manda largo. Un giro di lancette più tardi si segnala la risposta degli ospiti con Valentini che colpisce di testa e non indirizza verso il bersaglio sugli sviluppi di un corner. L’asse tra Baldassi e Talamo si rinnova poco dopo, i due combinano e il fantasista sfiora il palo con un missile insidioso. Nelle battute conclusive c’è minutaggio pure per Castagna: il lungo infortunio è ormai alle spalle, l’attaccante fa il suo debutto. Anzio pericoloso all’86’ con Paglia su una palla inattiva dai venti metri, il suo tentativo si spegne sul fondo e non crea particolari problemi a Vivace. In pieno recupero i gialloblù vanno a caccia della rete del vantaggio, è sempre lo scatenato Baldassi a sognare la rete del possibile gol vittoria: la sua conclusione trova pronto Perna che si distende e neutralizza. Al Mazzella, in una buona cornice di pubblico, non c’è più tempo: al triplice fischio va in archivio il match con il risultato di 0-0. Secondo pareggio di fila per la squadra di Buonocore che resta aggrappata alla quinta posizione e ancora in piena griglia playoff. Il vantaggio sulla prima inseguitrici si riduce ad un punto con l’Ostiamare che batte il Budoni e supera la Costa Orientale Sarda (sconfitta in trasferta contro la Flaminia, ndr) in classifica. Il prossimo appuntamento dell’Ischia sarà in Sardegna per affrontare il Sassari Latte Dolce.

IL TABELLINO: ISCHIA-ANZIO 0-0

Ischia Calcio: Vivace, Chiariello, Mattera, Spunticcia (80’ Bisogno) Montuori (80’ Castagna), Pastore, Arcamone, Montanino (68’ Longo), Talamo, Baldassi, Quirino (53’ Di Meglio. A disp.: Sarracino, Buono, De Francesco, Trofa, Verde. All.: Corino

Anzio: Perna, Buatti, Busti, Galati (85’ Falconio) Bencivenga, Paglia, Perkovic, Bartolotta, Sirignano, Valentini, Lilli. A disp.: Rizzaro, Simoncini, Tirocchi, Guido, Carbone, Di Marino. All.: Guida

Arbitro: Scuderi (Verona). Assistenti: Lentini (Milano) e Citarda (Palermo)

Ammoniti: Bencivenga (A), Montanino (I)

Angoli 2-3

Durata: 46’ p.t., 48’ s.t.

Spettatori 1000 circa