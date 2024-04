Serie D. Il Mazzella si prepara all’esame Atletico Uri. L’Ischia vuole riprendere la sua corsa

Trentesima giornata del campionato, l’Ischia Calcio gioca in anticipo e ospita l’Atletico Uri allo stadio Mazzella. Messo alle spalle il ko sul campo della Cynthialbalonga nel turno pre-sosta, la squadra di Enrico Buonocore ha svolto l’intera settimana di lavoro per arrivare pronta alla sfida di questo pomeriggio. La gara sull’isola rappresenta uno snodo cruciale per i gialloblù che avranno un’altra occasione interna la prossima settimana, nel derby contro il Gladiator, per indirizzare il percorso verso i playoff.

Il margine di vantaggio sulle inseguitrici non è ampio, le due partite in programma davanti ai proprio tifosi determineranno il futuro stagionale del gruppo. Nello spogliatoio però si vive uno step alla volta, Florio e compagni sono concentrati sull’ostacolo giallorosso: la gara nasconde più di qualche insidia, la formazione sarda arriva in Campania con l’obiettivo di riprendere la marcia dopo lo stop con il Trastevere.

“Affrontiamo un avversario strutturato fisicamente, esprime un certo tipo di calcio e lo fa bene”, chiaro e diretto il tecnico gialloblù nella conferenza stampa di giovedì: “All’andata era in una buona posizione di classifica, poi ha avuto delle difficoltà nei risultati ma è in lotta per la salvezza e sarà una gara complicata”. L’Ischia però vuole riscattare l’approccio negativo e il secondo tempo opaco dell’ultima partita per continuare a viaggiare nei piani alti della classifica: “Questa squadra mi ha sempre dato risposte importanti. Credo che faremo una buona prestazione, poi il risultato sarà una conseguenza. È vero che siamo terzi e in griglia playoff, ma non bisogna dimenticare che siamo a 18 punti dai playout a cinque giornate dalla fine. Abbiamo raggiunto la salvezza con due mesi d’anticipo. Quindi questi ragazzi, qualsiasi cosa faranno da qui alla fine, andranno solo elogiati”.

La compagine di Massimiliano Paba, alla ricerca di uno scatto utile per raggiungere il traguardo e tenere a distanza la zona retrocessione, ha vissuto una stagione non semplice e punta ad invertire il trend nel rush finale. Per il team di Sassari, che sta costruendo la sua salvezza soprattutto in trasferta, è stato un cammino altalenante: sono otto le vittorie e sei i pareggi in ventinove giornate, spiccano le quindici sconfitte nel rendimento totale. Tuttavia fuori casa il bilancio dei giallorossi è decisamente migliore rispetto ai verdetti maturati tra le mura amiche. Sono cinque i successi lontano dal Ninetto Martinez per l’Atletico Uri che in esterna ha ottenuto anche quattro pareggi. Cinque invece sono gli stop fatti registrare. La media punti dice 1,36, superiore allo 0,73 casalingo.

Gli uomini di Paba, che hanno conquistato l’ultima vittoria in trasferta lo scorso 28 febbraio nella tana dell’Anzio, sono stati protagonisti di risultati importanti nel corso del campionato: indimenticabile il blitz a Cava de’ Tirreni ad ottobre o i tre punti strappati a Romana e Cassino sempre nel girone d’andata. La seconda parte della competizione è stata più complicata per i sardi, decisi però a rifarsi nelle prossime settimane per assicurarsi la permanenza in Serie D. L’Ischia, dal canto suo, ha intenzione di dimenticare la brusca frenata in terra laziale e vuole continuare a difendere il sogno playoff. Come affermato da mister Buonocore, dopo un ko i gialloblù hanno sempre reagito alla grande, dando il via a un serie di risultati positivi che hanno consentito di coltivare, a cinque giornate dalla fine, la speranza di giocarsi un posto nella zona nobile della graduatoria.

È accaduto dopo il passo falso con la Boreale e ancora nel post-sconfitta sul campo della Flaminia. Bisognerà inoltre superare una doppia trappola nei prossimi due esami al Mazzella: il club di Taglialatela e Lubrano, nelle sfide alle piccole del campionato, ha spesso avuto qualche difficoltà. Dunque con l’Atletico Uri sarà un altro banco di prova importante. Rientra Baldassi tra i convocati. Restano ancora ai box Giacomarro, Patalano, Mattera e Arcamone. Sono venti i calciatori a disposizione di Simone Corino per l’impegno di oggi.



La gara

Sabato 6 Aprile, ore 15.00 | Stadio “E. Mazzella”, Ischia

La terna arbitrale

Luigi Lacerenza, Barletta;

Giuseppe Di Marco, Palermo;

Roberto Cracchiolo, Palermo

I convocati

Portieri: Vivace, Sarracino

Difensori: Buono, Chiariello, Pastore, Montuori, Florio, Ballirano

Centrocampisti: Trofa, Maiorano, Montanino, Bisogno, Spunticcia, Di Meglio

Attaccanti: Baldassi, Talamo, Quirino, Longo, Aniceto, Castagna