Serie D. Il focus. Matteo, è finalmente gol!

L’incoraggiamento del mister, la promessa dei 200 tiri in porta e il gol finalmente arrivato. Per Matteo Arcamone, centrocampista dell’Ischia Calcio, è stata una domenica speciale. In uno stadio storico, contro un avversario di valore e davanti ad una cornice di pubblico importante, il classe 2004 ha trovato la via del gol, battendo Boffelli allo scadere della prima frazione di gioco. Una rete che ha permesso ai gialloblù di agganciare gli avversari nel punteggio e di tornare a casa con un punto importante in ottica salvezza. Il rendimento di Arcamone, under soltanto sulla carta ma veterano in mezzo al campo, ha sempre avuto una costante nell’ultimo anno e mezzo: le occasioni divorate davanti alla porta.

È accaduto in Eccellenza e si è ripetuto in Serie D, nel girone d’andata e anche recentemente contro la Nuova Florida al Mazzella. Proprio poche settimane fa Enrico Buonocore si era espresso così: “Evidentemente non gli sono bastati i 200 tiri in allenamento (ride, ndr). Mi dispiace perché, al di là del gol sbagliato, lavoriamo affinché possano migliorare tutti a livello qualitativo. Un centrocampista d’inserimento significa che arriva davanti alla porta, è fondamentale lavorare e crescere, però deve anche concretizzare.

Bisogna migliorare su questo aspetto, a livello di crescita personale del ragazzo. Matteo (Arcamone, ndr) deve migliorare perché ha qualità”. Strigliata accolta dal centrocampista che, nell’impegno più bello del campionato, è riuscito a siglare il suo primo gol stagionale. Poi la corsa sotto il settore ospiti e l’esultanza sfrenata, con i compagni e con i tifosi giunti allo stadio Lamberti. Un movimento da classica mezzala, in inserimento, pronto ad approfittare della giocata sulla trequarti. L’incontenibile gioia e la soddisfazione del mister che sta vedendo crescere uno dei talenti dell’Ischia.

In merito Buonocore ha detto: “Dopo tante volte davanti alla porta, ci voleva. Ha sbagliato in passato, oggi ha segnato su un campo bello. Penso che sia una cosa molto importante per la sua crescita, ha segnato in uno stadio grande e prestigioso, siamo contenti per lui e per noi, è riuscito a fare gol dopo tanto tempo. Lo aspettavamo”. E ora non fermarti, Matteo.