Serie D. Il focus. Ci vorrebbero “11” Nicola

Sono gli attaccanti a far giocare bene una squadra di calcio”, parola del tecnico gialloblù lo scorso 19 gennaio, in conferenza stampa per presentare la partita contro la Costa Orientale Sarda. Una risposta decisa da parte dell’allenatore dopo una domanda sul momento che sta vivendo Nicola Talamo. Il centravanti, che non segna dallo scorso 8 ottobre, sta faticando ad incidere in area di rigore: quindici partite senza inserire il suo nome nel tabellino dei marcatori e anche notevole sfortuna, tra rigori sbagliati e legni colpiti.

Eppure, già nell’ultima al Mazzella, l’attaccante avrebbe meritato di tornare alla rete. Anche al Lamberti, contro la quotata Cavese, al netto delle assenze dei centrali titolari di Cinelli, Talamo ha dato il suo contributo alla manovra isolana. Sportellate con i difensori, sponde per i compagni e protagonista dell’espressione offensiva gialloblù. Imbucata da rifinitore moderno per Di Meglio, sfiorato ancora il gol con un destro in diagonale che si è spento sul fondo e partecipazione all’azione che ha portato al pareggio targato Arcamone. Una nuova prestazione importante per la prima punta napoletana, che ha la fiducia incondizionata di tutto l’ambiente e del gruppo.

A confermarlo anche Florio, pochi giorni fa: “A Nicola mancano i gol, ma sta male e sono tante partite che cerca di sbloccarsi. Vorrei undici Talamo in campo perché dà tutto, cuore e anima per questa squadra. Ed è importante perché questo ti dà la forza di vincere le partite. Alla fine girerà sempre la ruota”. Sbloccarsi significherebbe aiutare l’Ischia a raggiungere in breve tempo l’obiettivo salvezza che è sempre più vicino, l’ex Nocerina ci proverà già dalla prossima partita, tra le mura amiche contro il Budoni, ultima avversaria colpita dal ventisettenne.