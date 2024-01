Serie D. Flaminia-Ischia, sala stampa. Simone Corino: “Sfortuna? Anche. ma noi dobbiamo fare di più. c’e’ da ripartire piu’ forti”

Simone Corino, va in panchina dopo il turno di “riposo” di Mister Buonocore fermato dalla giornata di squalifica e dalle problematiche logistiche legate al Daspo e commenta una sconfitta che, molto probabilmente, anzi sicuramente, l’Ischia non meritava”

“C’è stato questo episodio iniziale, ma siamo stati bravi poi a riprenderla anche perché il Flaminia ha fatto un gran gol. Dovevamo fare più attenzione, ma i ragazzi sono stati bravissimi a riprenderla, e siamo stati bravi a fare la nostra partita. È chiaro che anche il nostro modo di giocare, ovvero, creare tante occasioni dobbiamo giocare in questa maniera. Poi sull’episodio a metà campo, abbiamo gestito bene i tempi e poi c’è stato quel calcio di rigore, guadagnato, se fosse stato dentro. Dispiace per la fine e per gli ultimi due o tre palloni messi tra cui il palo di Nicola Talamo e anche l’occasione di Riccardo Montanino. Potevamo far meglio. Dispiace perché è una sconfitta che fa male, ci teniamo la prestazione e sappiamo che dobbiamo lavorare assolutamente su alcuni particolari che in questo campionato contano in maniera determinante e questa sconfitta è stata determinata, veramente, da un episodio.

Un po’ di sfortuna per il palo di Nicola Talamo ma nei minuti finali, secondo lei, è mancato un po’ di cinismo sotto porta?

“Sfortuna. Noi veniamo dalle ultime quattro partite dove abbiamo preso quattro pali. Sfortuna? Sì. Ma anche no. Dobbiamo metterci qualcosa di più noi. Dobbiamo fare di più in settimana, dobbiamo essere più cattivi durante le partite, perché la nostra mole di gioco e le situazioni che creiamo, dobbiamo per forza di cose tramutarle in qualche gol in più. In questo momento è così.

Le assenze sono un fattore importante e oggi c’era quella di Giacomarro. Un assenza che in mezzo al campo che si fa sentire perché Dario è un giocatore indispensabile .

“Sicuramente l’assenza di Dario conta, ma quest’anno siamo abituati a vedere tanti “over” fuori e comunque sono quelli i pezzi importanti della squadra. Non possiamo attaccarci a nessun alibi e noi dobbiamo continuare a fare il nostro campionato. Abbiamo intrapreso una strada dal 24 luglio, la stiamo percorrendo in un certo modo, abbiamo un’idea di gioco e un’idea di come fare le partite fuori casa e in casa. In questo momento un po’ così, dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire ancora più forti.

Archiviata questa sconfitta come un incidente di percorso, però bisogna subito voltare pagina e pensare alla prossima.

“Questo campionato, fin dal primo momento, ci ha dato questi segnali. Tutte le partite si giocano. Abbiamo affrontato una squadra che ha veramente meno punti rispetto alle qualità che ha. Però, ripeto, noi dobbiamo fare l’Ischia. Noi siamo l’Ischia, in campo dobbiamo avere questo atteggiamento e, ripeto, da martedì si riparte più forte di prima”.