Serie D, Ciro Simonetti saluta l’Ischia Calcio

Dopo un solo anno si separano le strade tra l’Ischia e Ciro Simonetti. Il goleador ormai ex gialloblù saluta la truppa di Enrico Buonocore e fa compagnia proprio ai colleghi Padin e Longo.

Un attacco dunque rivoluzionato per gli isolani, Ciro si toglie la corona ed è pronto a ripartire dalla terraferma, con il Pompei di Maradona jr che pare abbia già raggiunto l’accordo:

“È arrivato il momento di dire grazie Ischia, mi hai dato tante soddisfazioni tante cose belle, abbiamo vissuto momenti indelebili. Con voi sono cresciuto come calciatore ma soprattutto come uomo. Insieme abbiamo reso possibile l’impossibile, abbiamo vinto e stravinto meritatamente. Voglio ringraziare tutti, dal magazziniere allo staff, alla società e a tutti quelli che ci sono stati vicino.

La magnifica tifoseria che ci è sempre stata vicino e quando serviva una spinta in più c’è stata sempre. Alla fine, ma non meno importante, voglio ringraziare i miei compagni di squadra: grazie per come mi avete accolto dal primo fino all’ultimo giorno. Vi ringrazio infinitamente, un abbraccio forte”.