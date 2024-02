Serie D. Cinelli, Cavese: «L’Ischia È una squadra che gioca bene, ci ha messo in difficoltà»

Daniele Cinelli, tecnico biancoblù, si è soffermato sulla performance della Cavese: “Nei primi quarantacinque minuti ci siamo espressi abbastanza bene, ma non siamo riusciti a portare la partita come ci aspettavamo perché abbiamo subito gol alla fine. Nella seconda parte di gara ci siamo messi diversamente, abbiamo provato il possibile anche rischiando, ma non siamo riusciti a ottenere i tre punti. Dobbiamo migliorare molto, soprattutto nei calci piazzati e nel mantenere un atteggiamento giusto durante la gara.

Ischia? È una squadra che gioca bene, ha una buona identità, ci ha messo in difficoltà. Complimenti a loro, ma noi sicuramente dovevamo fare meglio.

Fischi? Quando abbiamo scelto di accettare la Cavese, sapevamo cosa ci attendeva. Bisogna accettare i fischi, così come gli applausi.

Ci tengo a dire: fischiate me, i ragazzi in tutti i modi stanno cercando di portare la Cavese dove vogliamo. L’unica medicina che conosco è lavorare e andare oltre le proprie possibilità. Rallentamento? Non è un problema fisico, la squadra sta bene. In questo periodo non stiamo riuscendo a dimostrare in campo di essere migliori dell’avversario, senz’altro riprenderemo velocemente il nostro percorso”.