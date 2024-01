Serie D. Cavese-Ischia 1-1. Un’Ischia tutto cuore frena la capolista Cavese

Un’Ischia Calcio tutto cuore e grinta esce indenne dal “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni. Ancora una prova maiuscola della squadra di mister Buonocore che per novanta minuti ha tenuto testa alla capolista Cavese. Parte forte l’Ischia che approfitta di un errato disimpegno della retroguardia metelliana, Baldassi dalla sinistra mette in area, di corsa arriva Giacomarro che manda la palla di poco alta sulla trasversale.

Partita molto combattuta con la Cavese che colleziona tiri dalla bandierina senza mai impensierire Vivace. Al 19’, ghiotta occasione per i gialloblù, Talamo lavora bene un pallone e serve Di Meglio che si incarta davanti a Boffelli, steccando la conclusione che termina in rimessa laterale. Al 27’, altra chance per l’Ischia, Magri buca il pallone, Talamo spalle alla porta sfiora il palo con un diagonale insidioso. Alla prima occasione, i metelliani passano, Vivace respinge corto un calcio di punizione dai venti metri, Foggia insacca a pochi passi dalla linea di porta. I padroni di casa alzano i ritmi della partita, Konate ci prova con un tiro a giro che termina sul fondo. Al tramonto della prima frazione, i gialloblù riacciuffano il pareggio: cross dalla destra di Florio, Baldassi spizzica la palla premiando così l’inserimento di Arcamone che con un tap-in mette la palla alle spalle di Boffelli e realizza la sua prima rete stagionale.

La ripresa si apre con un violento scontro aereo tra Magri e Talamo. Il gioco rimane fermo per 3’, con entrambi i giocatori che rientrano in campo con un vistoso turbante. Ritmi non altissimi nei primi minuti del secondo tempo con i gialloblù più intraprendenti della capolista. La Cavese col passare dei minuti alza il baricentro anche grazie agli inserimenti di Felleca e Addessi, senza però mai preoccupare la retroguardia isolana.

A due minuti dal termine, clamorosa occasione per i gialloblù: contropiede orchestrato da Giacomarro che serve sulla destra l’accorrente Trofa, il diagonale del numero otto viene deviato da Boffelli e successivamente salvato sulla linea da un difensore metelliano. L’azione si conclude con un tiro alto di Baldassi. Allo scoccare del novantesimo, Urso impegna Vivace su un calcio di punizione da posizione defilata.

Nel prossimo turno, l’Ischia torna al “Mazzella”, ospitando il Budoni (ore 11.00).

SERIE D Gir. G | 21a Giornata

CAVESE 1919-ISCHIA CALCIO 1-1

CAVESE: Boffelli, Megna, Magri, Derosa, Fraraccio, Konate (40’ st Gueye), Zenelaj (32’ st Chiarella), Urso, Faella (17’vst Addessi), Foggia (32’ st Antonelli), Di Piazza (17’ st Felleca). (In panchina Lucano, Polanco, Sette, Lops). All. Cinelli

ISCHIA CALCIO: Vivace, Florio, Ballirano (36’ st Bisogno), Maiorano (25’ st Trofa), Montuori, Pastore, Arcamone, Giacomarro, Baldassi, Di Meglio (24’ st Quirino), Talamo (32’st Longo). (In panchina Sarracino, Buono, Spunticcia, Montanino, De Francesco). All. Buonocore

ARBITRO: Giordani (Aprilia). Assistenti: Siracusano (Sulmona) e Bosco (Lanciano)

MARCATORI: nel p.t. 38’ Foggia (C), 45’ Arcamone (I).

NOTE: angoli 11-3. Ammoniti: Konate (C), Arcamone (I), Giacomarro (I), Derosa (C), Maiorano (I), Di Meglio (I). Durata: pt 47’, st 51′. Spettatori 3000 circa di cui 450 ischitani.