Serie D. Buonocore: «Longo ottima scelta, ma non hai 90′. Salvezza? Dovrà arrivare in due mesi»

Francesco Fiorillo | Torna il campionato di Serie D, via al girone di ritorno. L’Ischia Calcio è pronta a riprendere la marcia allo stadio Mazzella, davanti al pubblico gialloblù andrà in scena la sfida con la Nuova Florida. Prima conferenza del nuovo anno solare per mister Enrico Buonocore che, ai microfoni della stampa, si è soffermato sulle novità rappresentate dal neo patron Alessandro Bigi e dal ritorno di Michele Longo: “Siamo tutti contenti dell’arrivo del nuovo presidente. Ho parlato con Pino (Taglialatela, ndr), non l’ho ancora conosciuto di persona, mi ha detto che ha grande passione e voglia di fare bene. Ci dà tranquillità, anche a livello societario. Siamo molto contenti. Domenica prossima sarà con noi in trasferta, quando andremo a giocare contro la Flaminia Civita Castellana. Lo conoscerò in quell’occasione, mi farà sicuramente piacere. Per quanto riguarda Longo, avevamo bisogno di un attaccante. C’è stata la possibilità di prendere Michele, lo conosciamo e sappiamo quali sono le sue qualità”.

Sulle condizioni del centravanti ex Forio: “Credo che in questo momento e considerata la categoria, non può giocare subito 90’. Deve lavorare, avrà circa quindici o venti minuti a disposizione. Ha lavorato poco in questi sei mesi, deve ritrovare la giusta condizione. È un calciatore importante, giocherà e si toglierà le sue soddisfazioni. Gli voglio bene, al di là del calcio. Parliamo sempre, di tutto. Ora può giocare 15’/20’, non di più. Lui sa che qui non gli viene regalato niente, come tutti. Adesso è così, ci vorrà un po’ di tempo, ma averlo è importante perché è un’ottima alternativa”.

Buonocore ha parlato anche delle eventuali modifiche allo scacchiere avanzato: “Longo può giocare con Talamo o con Baldassi, possono anche stare tutti e tre in campo. Per farlo però sarà necessaria una condizione ottimale, altrimenti l’Ischia potrebbe avere qualche difficoltà. Si adatta, sa giocare a calcio. Su questo nessuno può dire qualcosa di diverso. Deve ritrovare la forma fisica migliore sicuramente di quella attuale. Salto di categoria? Parliamo di un campionato diverso e di squadre differenti. L’Eccellenza è la sua zona di comfort. Nei sette mesi lontano da qua, ha avuto delle difficoltà, ad Acerra e Marigliano. A Forio stava facendo bene, poi ho saputo ciò che è successo ma non voglio parlarne. Sono state dette e scritte cose che hanno un fondo di verità, ma altre cose non sono veritiere. La società e la gente di Forio hanno fatto di tutto per metterlo nelle condizioni di fare bene, qualche errore l’ha fatto. Non voglio dire altro, Longo avrà sicuramente sbagliato in qualcosa, ma chi prende Michele deve conoscerlo. Non è stata detta tutta la verità, non dobbiamo dare le responsabilità a una sola persona. La società a Forio credo che abbia fatto il massimo, è stata eccezionale: parlo del presidente e del direttore sportivo. Anche la gente ha dato il suo contributo. Poi c’è ancora un’altra verità che la lascio dire a chi dovrebbe farlo, se ha il coraggio”.

Sui prossimi avversari: “La Nuova Florida ha cambiato anche allenatore, ha sempre giocato con un tipo di modulo. Con il nuovo tecnico potrebbero esserci delle variazioni tattiche. Ci siamo preparati per affrontare una squadra che potrebbe schierarsi con il 4-2-3-1 o con il 3-5-2. Abbiamo lavorato sulla fase difensiva, sui movimenti senza palla e sul recupero della stessa. Spero non sia una giornata bruttissima, mi auguro che la squadra possa esprimere il suo calcio. Dobbiamo partire forte e bene. Ai ragazzi ho detto che in due mesi dobbiamo stare fuori da tutto per quanto riguarda l’obiettivo salvezza, dobbiamo riuscire a fare i punti che ci mancano per tenere la categoria. Poi ci sarà la possibilità di divertirci e di fare le cose nello stesso modo ma con una pressione minore”.

Il tecnico ha analizzato altresì la condizione del gruppo: “La squadra sta bene. Abbiamo sempre questo problema di Mattera alle prese con i quadricipiti, non riesce ad allenarsi bene. Fa l’allenamento e lo vedo bene, però non riesce a concluderlo per queste difficoltà. Mi dispiace molto perché lo vorrei in condizione, sereno. È un elemento importante. Gli altri stanno bene. Montuori ha un po’ di dolori perché abbiamo fatto di nuovo la preparazione, non giocava da qualche tempo e gli allenamenti intensi si sono fatti sentire. Ci siamo allenati bene. Dopo Natale si sono fermati Baldassi e Talamo per l’influenza, oggi sono ok. Chiariello? Si è fratturato la clavicola, deve tenere il tutore per venti giorni. Ci auguriamo che non debba operarsi, mi dispiace molto perché ha fatto un grande girone d’andata, superiore anche allo scorso anno. Ha fatto molto bene, più delle mie aspettative. Mi ha sorpreso ancora di più. Aveva meritato di continuare a fare ciò che stava portando avanti, è una perdita grave per noi. È un ragazzo straordinario, merita tanto dal punto di vista calcistico e personale. Gli voglio molto bene. Mi auguro che possa rientrare in breve tempo”.

Buonocore ha spiegato anche l’addio di Damiano: “Credo che nella vita, quando un ragazzo 2004 fa 16 partite nell’Ischia e non è contento, è preferibile che vada dove potrà essere contento. Viene dall’Albanova, ma l’anno scorso il campionato l’ha vinto l’Ischia. L’abbiamo preso e voluto dalla Juve Stabia, è il secondo under con più partite di tutti, forse solo Patalano ha giocato più di tutti.

Ma nessuno dei miei ragazzi si permette di avere un atteggiamento diverso da come deve averlo, se gioca o se non gioca. Stare all’Ischia è un piacere e un onore. Si gioca per lo stemma sulla maglia, poi la gente si ricorderà il nome che c’è sulle spalle. Se manca questa cosa, devi andare da un’altra parte. Gli auguro di fare una grande carriera perché ha qualità, ma forse non era questo il momento di giocare in una squadra come l’Ischia”.

Sul nuovo acquisto Christian Spunticcia: “È una mezzala, classe 2005, strutturata. È un under in più, si è allenato molto bene e siamo contenti, è un bravo ragazzo e ha buone qualità. Mario (Lubrano, ndr) l’ha scoperto, personalmente non lo conoscevo. Siamo contenti di averlo con noi”.