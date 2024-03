Torna in salta stampa mister Enrico Buonocore e presenta la gara Ischia-Cassino in programma domenica prossima. Buonocore, resta coerente, non trova alibi ai suoi ma, certamente, è contento della posizione in classifica e dei tre punti conquistati contro la Boreale. L’analisi lucida e serena delle cose non fatte bene e la consapevolezza, al tempo stesso, che l’Ischia potrà ancora dire la sua in questo, emozionante fino ad ora, campionato di Serie D.