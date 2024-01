Serie D. Al “Mazzella” c’è la Nuova Florida: nuovo allenatore e bomber ceduto

Prosegue il conto alla rovescia, il pensiero è rivolto a domenica pomeriggio. L’Ischia Calcio, accantonata la pausa per le festività natalizie, che ha consentito alla squadra di recuperare le energie e di migliorare la condizione atletica per la seconda parte della stagione, si prepara al ritorno sul terreno di gioco. Dopo il derby con la Nocerina sarà ancora Mazzella, di nuovo davanti al pubblico amico: la prima prova del 2024 vedrà i gialloblù sfidare la Nuova Florida sull’isola. Il gruppo di Enrico Buonocore, dopo aver totalizzato 26 punti nel girone d’andata, ha intenzione di tagliare quanto prima il traguardo della salvezza: gli appuntamenti casalinghi, che nella prima fase hanno dato il via all’ascesa in classifica del club, diventano importanti per il raggiungimento dell’obiettivo.

La volontà dell’Ischia è quella di iniziare l’anno solare con un risultato positivo, inaugurando il corso del neo patron Alessandro Bigi con un sorriso. A fare tappa al Mazzella sarà la compagine biancorossa, indietro di sei lunghezze rispetto a Trofa e compagni ma con una graduatoria rivoluzionata dalla penalizzazione. Archiviata la sconfitta contro la Romana nell’ultimo turno del 2023, la Nuova Florida ha deciso di affidare la panchina al tecnico Marco Scorsini: l’ex Lazio, Cavese e Ternana, con un passato importante da calciatore, condito da oltre 300 presenze, ha acquisito esperienze negli anni dopo le stagioni con l’Alma Juventus Fano e la salvezza conquistata con l’Avezzano. Nelle scorse ore la società ha dovuto salutare Samuele Vianni. Il centravanti e bomber del girone, che all’andata ha punito proprio i gialloblù rispondendo a Patalano (1-1, ndr), non ci sarà sull’isola: è stato ufficializzato il suo passaggio, a titolo definitivo, alla Virtus Entella in Serie C.

Il team romano dunque non potrà contare sui gol e sulla fisicità del centravanti, discorso differente invece per Buonocore che farà affidamento sul ritorno di Michele Longo. L’ormai ex Forio, annunciato mercoledì pomeriggio a margine di una trattativa lampo, sta lavorando agli ordini di Buonocore e punta alla convocazione. L’operazione portata avanti dall’Ischia ha risposto in maniera positiva a due parametri: economico e tecnico. L’affare per la prima punta napoletana va nella direzione scelta dalla proprietà, portando avanti il tema della garanzia della sostenibilità e centellinando le risorse a disposizione. Sul piano prettamente calcistico, Longo rappresenta un elemento affidabile, che conosce l’ambiente e che va ad integrarsi con le caratteristiche del nuovo collega, Talamo.

Quest’ultimo bravo a legare il gioco, a partecipare all’azione e a dare qualità alla manovra offensiva; il classe ’97 ha gamba, velocità, capacità di attaccare la profondità e di incidere nell’area di rigore. Il direttore sportivo Mario Lubrano, con l’innesto del ventiseienne, va a completare la lacuna lasciata da Pinto e dà allo staff una soluzione ulteriore per il reparto avanzato. Proprio in questo senso, considerata l’abilità della squadra di passare dal consolidato 4-3-3 al riscoperto 4-4-2, Buonocore avrà la possibilità di sperimentare in avanti: con l’uscita di Damiano, restano a disposizione del tecnico Baldassi e Quirino, unici esterni offensivi di ruolo.

Poi c’è l’alternativa Patalano. Il mercato in entrata quindi potrebbe riservare un’altra sorpresa: qualora dovesse presentarsi l’occasione, la dirigenza potrebbe regalare un nuovo profilo al suo mister. Intanto è partita la prevendita per assistere all’incontro di domenica pomeriggio, alle ore 14.30 allo stadio Mazzella. I biglietti sono acquistabili all’ingresso dell’impianto dalle 13.30 del giorno della partita o in prevendita presso i punti vendita abilitati. Il fortino isolano si prepara a vestire il primo abito del 2024, la tifoseria vuole rispondere presente e offrire un bel colpo d’occhio. In palio c’è una posta importante e tre punti che potrebbero far compiere un balzo significativo nella zona alta della classifica.