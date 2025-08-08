Serie D 2025-206, il cammino dell’Ischia Calcio

1a Giornata
07/09/25 Cassino – Ischia Calcio 04/01/26
2a Giornata
14/09/25 Ischia Calcio – Budoni 11/01/26
3a Giornata
21/09/25 COS Sarrabus – Ischia Calcio 18/01/26
4a Giornata
24/09/25 Ischia Calcio – Real Monterotondo 25/01/26
5a Giornata
28/09/25 A.Lodigiani – Ischia Calcio 01/02/26
6a Giornata
05/10/25 Ischia Calcio – Valmontone 08/02/26
7a Giornata
12/10/25 Flaminia Civitacastellana – Ischia Calcio 15/02/26
8a Giornata
19/10/25 Ischia Calcio – Sassari Lattedolce 22/02/26
9a Giornata
26/10/25 Ischia Calcio – Monastir 01/03/26
10a Giornata
02/ 11/25 Olbia – Ischia Calcio 08/03/26
11a Giornata
09/11/25 Ischia Calcio – Trastevere 22/03/26
12a Giornata
16/11/25 Scafatese – Ischia Calcio 29/03/26
13a Giornata
23/11/25 Ischia Calcio – Albalonga 02/04/2026
14a Giornata
30/11/25 Anzio – Ischia Calcio 12/04/2026
15a Giornata
07/12/25 Ischia Calcio – Palmese 19/04/2026
16a Giornata
14/12/25 Montespaccato – Ischia Calcio 26/04/2026
17a Giornata
21/12/25 Ischia Calcio – Nocerina 03/05/2026