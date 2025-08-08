venerdì, Agosto 8, 2025
SERIE DSPORTISCHIA CALCIO

Serie D 2025-206, il cammino dell’Ischia Calcio

Redazione Web
Redazione Web
1a Giornata
07/09/25 Cassino – Ischia Calcio 04/01/26

2a Giornata
14/09/25 Ischia Calcio – Budoni 11/01/26

3a Giornata
21/09/25 COS Sarrabus – Ischia Calcio 18/01/26

4a Giornata
24/09/25 Ischia Calcio – Real Monterotondo 25/01/26

5a Giornata
28/09/25 A.Lodigiani – Ischia Calcio 01/02/26

6a Giornata
05/10/25 Ischia Calcio – Valmontone 08/02/26

7a Giornata
12/10/25 Flaminia Civitacastellana – Ischia Calcio 15/02/26

8a Giornata
19/10/25 Ischia Calcio – Sassari Lattedolce 22/02/26

9a Giornata
26/10/25 Ischia Calcio – Monastir 01/03/26

10a Giornata
02/ 11/25 Olbia – Ischia Calcio 08/03/26

11a Giornata
09/11/25 Ischia Calcio – Trastevere 22/03/26

12a Giornata
16/11/25 Scafatese – Ischia Calcio 29/03/26

13a Giornata
23/11/25 Ischia Calcio – Albalonga 02/04/2026

14a Giornata
30/11/25 Anzio – Ischia Calcio 12/04/2026

15a Giornata
07/12/25 Ischia Calcio – Palmese 19/04/2026

16a Giornata
14/12/25 Montespaccato – Ischia Calcio 26/04/2026

17a Giornata
21/12/25 Ischia Calcio – Nocerina 03/05/2026

  Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

