SERIE A. PELLEGRINI SHOW, LA ROMA BATTE LA FIORENTINA 4-1

FIRENZE (ITALPRESS) – Una prestazione sublime di Pellegrini basta alla Roma per superare la Fiorentina per 4-1. Decisive le reti di Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo per portarsi a meno uno dalla Lazio e per blindare il quarto posto in classifica. Al Franchi la squadra di Montella parte meglio ma sono gli uomini di Fonseca a trovare il doppio vantaggio: prima con Dzeko servito da Zaniolo dopo un’illuminante apertura di Pellegrini e poi con Kolarov al quinto gol stagionale e al terzo su calcio di punizione. Ma prima della fine del primo tempo, la Fiorentina accorcia le distanze: Caceres calcia dal limite ma il suo tiro viene deviato favorendo la conclusione sotto porta di Badelj che batte Pau Lopez. Nella ripresa l’azione che ha portato all’1-0 si ripete ma a parti inverse: Pellegrini dà il via all’azione, serve Dzeko che restituisce al numero 7 bravo a battere Dragowski con una conclusione col piatto da fuori area. E nel finale la Roma trova il poker: Dzeko dà il via al contropiede e lancia Zaniolo che a tu per tu col portiere avversario non sbaglia.

