Serie A. Gianni Martusciello è il nuovo allenatore della Lazio

Giovanni Martusciello è il nuovo tecnico della SS Lazio. Per la prima volta, un ischitano arriva come titolare su una panchina di Serie A. Dopo le dimissioni di Maurizio Sarri è arrivata la nota ufficiale della società: “La SS Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello”.

Gianni Martusciello, da tempo secondo di Sarri, calca i campi di serie A da tempo, ma da oggi, inizia ufficialmente la sua prima panchina nel massimo campionato di calcio italiano. Una soddisfazione per Gianni, sicuramente, ma anche per tutti quelli che, da sempre, fanno il tifo per lui.