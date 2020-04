Sergio Di Meglio: “Rendiamo trasparenti tutti gli atti pubblici compresi i BUONI SPESA!”

Sergio Di Meglio | Caro sindaco, in merito alla lettera che hai scritto al Prefetto di Napoli avvertendolo che SEI PRONTO A CONSEGNARE LA FASCIA TRICOLORE SE NON ARRIVANO AIUTI AI NOSTRI CITTADINI ti vorrei invitare a non fare sceneggiate alla Mario Merola pure per non offendere la sua memoria visto che lui era un grande artista!

Visto che sei diventato sindaco del Comune di Ischia anche grazie a me e che in quel momento particolare pre elezioni ascoltavi e mettevi in atto i miei pensieri e progetti , ti faccio presente che oggi il momento è ancora più delicato e bisogna prendere decisioni veloci e ponderate.

Il covid 19 ha messo il mondo in ginocchio e tu che esci con dirette Facebook fatte da casa e non dal palazzo municipale, dici e fai cose evanescenti mentre invece i cittadini hanno bisogno di conforto e certezze per il futuro.

Quale sindaco del Comune capoluogo dovresti essere carro trainante per gli altri Comuni ma invece spesso ti accodi.

Hai perso le ennesima occasione anche in un tragico momento come questo di coinvolgere chi ha contribuito in maniera forte a farti eleggere Sindaco !

Voglio incominciare da adesso e nel prossimo futuro a darti qualche consiglio che va nella direzione della salvaguardia dei cittadini del Comune di Ischia.

Incominciamo a fare un fondo per l’emergenza con fatti e non chiacchiere;

Incominciamo a versare il tuo compenso di Sindaco,poi quello degli assessori e di tutti i componenti di .c.d.a. e delle partecipate, e di tutte le commissioni esterne da te istituite;

Rendiamo trasparenti tutti gli atti pubblici compresi i BUONI SPESA!

incominciamo da subito a mettere mano alla salvaguardia dei posti di lavoro tenendo conto che l’azienda partecipata del Comune “Ischiaservizi” senza gettito di entrata non puo reggere e attivati per la cassa integrazione a rotazione;

la navetta Zizi pagata dai cittadini del Comune di Ischia

gira da più di un mese a vuoto e tu pur sapendolo non la sospendi sperperando danaro pubblico.