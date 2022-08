Sergio Buono se ne frega: Maronti tra rissa e caos. Le dimissioni? Un atto onorevole!

La spiaggia più bella dell’isola e l’amministrazione meno capace. Dionigi Gaudioso fa lo splendido altrove e, nel cuore del suo comune, affidato a Sergio Buono, collezione figuracce su figuracce. Domenica dopo domenica, settimana dopo settimana. Una collezione di figurine speciali che il sindaco di Barano custodisce con attenzione e, invece, di capire cosa fare, se le poggia sul petto come un trofeo.

Un assessore dedicato e un fallimento assicurato

Ci sono pochi posti sull’isola che hanno un assessore dedicato: uno di questi sono i Maronti. L’unica spiaggia (tra l’altro del comune) che ha un solo responsabile ed è l’unica spiaggia che paga dazio a terra e a mare. Per mettere un po’ di ordine ci vogliono i Carabinieri. Il comune risulta assente perennemente, eppure, paga oltre 1000 euro al mese a chi dovrebbe occuparsene. Ma per quelli della giunta il Comune sono solo gli amici dove fare il bagno o l’occasione per gestire meglio l’UTC.

Ogni domenica la stessa cosa

La denuncia di Maria Grazia Di Scala fa eco a tante altre, simili. E non c’è bisogno neanche di andare oltre: ormai questo è l’andazzo. “In questo momento ai Maronti mazzate per il parcheggio, la fila per provare a trovare posto arriva al serpentone, 4 autobus bloccati e c’è tale casino che non possono passare nemmeno i motorini. Panico totale senza nemmeno l’ombra di un vigile.”

Chi è causa del suo male…

Però, diciamocelo, i baranesi questo vogliono. Sergio Buono viene premiato elezione dopo elezione. Perché il consenso al chiuso dell’UTC è molto più importante delle figuracce rimediate all’aperto al Maronti. Chi è causa del suo male, cari baranesi, pianga se stesso…

p.s. teniamo fuori la questione depurazione e similiari perchè ci ha pensato Paolino a sistemarla. Altrimenti hai voglia di piangere….