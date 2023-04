Serenella Mattera e il 25 aprile di Sandra Malatesta

Come ogni sera guardavo il TG3 linea notte, quando ho sentito passare la parola a Serenella Mattera. Mi sono avvicinata all schermo. Serenella Mattera? Lei la prima figlia di Silvana Di Costanzo e Raffaele Mattera? Si lei si. Che emozione ho provato. Serenella nata a Ischia studiato a Ischia fino alle superiori, Serenella che amava scrivere fin da piccola, che è stata così sempre semplice, riservata, quasi timida. Ho ricordato i primi compleanni festeggiati nella casa di San Ciro nella traversa dietro all’albergo Royal, i tanti momenti di bambini che giocavano insieme.

E ieri Serenella sta al TG3 e parla di politica in modo sciolto, sicuro, e per tanto tempo, a fianco al Professor Pasquini. Serenella ne ha fatto di gavetta fino ad arrivare al quotidiano Repubblica. Una giovane donna elegante nella sua semplicità, che ha parlato del 25 Aprile visto dall’attuale governo, ha detto che secondo lei, si parla di pacificazione, ma che in fondo c’è tanto da lavorare ancora. Cara Serenella sono stata così contenta, e orgogliosa di quanto non hai scelto di parlare in politichese, ma in modo chiaro, di quanto sei stata brava, e non era facile, e di quanto si è capito che hai un grosso bagaglio di conoscenze, e credi in quello che hai scelto di fare. Gaetano queste sono notizie belle da prima pagina. Belle perché una giovane ischitana, ha dato un esempio di come facendo sacrifici, ma lavorando sodo, si può giungere dove si vuole giungere.

Credo che dopo stasera lei ci sarà spesso perché si è schierara, ha spiegato, ha fatto capire, e quel viso pulito senza trucco o con un poco di trucco, ha dato l’immagine di una donna in gamba.

Ha parlato di progetti di una mole incente di impegni, e di riprogrammazione di alcuni progetti da parte del governo, e della finestra che si apre sull’energia con l’aiuto delle grandi aziende pubbliche. Ti auguro tutto quello che il tuo cuore desidera e mi auguro come cittadina, di sentirti più spesso parlare di politica per capirci di più. Complimenti cara, e complimenti a tutta la tua famiglia che sicuramente ha creduto in quello che hai scelto di fare Grazie per questa emozione. Ti voglio bene, Sandra