Serena Cenatiempo, la ricercatrice ischitana che conquista l’European Research Council

Lei è una vera e propria eccellenza ischitana, una eccellenza che sta, davvero, raggiungendo altissimi livelli in Italia ed in Europa.

Parliamo di Serena Cenatiempo, la giovane ricercatrice del GSSI Gran Sasso Science Institute che riceverà dall’European Research Council ben 1.5 milioni di euro nei prossimi 5 anni per sviluppare il suo progetto di ricerca legato ai modelli matematici perla comprensione dei sistemi quantistici, un progetto dal titolo “MaTCh” Macroscopic Properties of Interacting Bosons: a Unified Approach to the Thermodynamic Challenge, che combinerà diverse tecniche matematiche per descrivere come fenomeni quantistici si verifichino a livello macroscopico in sistemi costituiti da un grande numero di bosoni.

Serena è stata scelta tra migliaia di ricercatori, ben 2.696 candidati, ed è tra i 32 ricercatori italiani premiati dalla Commissione Europea con questo importante finanziamento.

CHI E’ SERENA CENATIEMPO

Serena è una ricercatrice in Fisica Matematica presso il GSSI (Gran Sasso Science Institute), una scuola di studi sul progresso a L’Aquila, Italia. L’appassiona l’indagine delle proprietà di equilibrio e non di sistemi quantistici a molte particelle.

Fa parte dei seguenti gruppi di ricerca presso il GSSI: Aspetti non lineari in Meccanica Quantistica (insieme a P. Antonelli, P. Marcati), Probabilità e Meccanica Statistica (insieme a G. Basti, G. Gradenigo, E. Presutti, S. Olla, L. Xu) e del gruppo di ricerca GSSI-Univaq gruppo di ricerca Stochasting Modelling in L’Aquila (SMAQ).