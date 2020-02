Sequestrati nel Lazio oltre un milione di litri di vino

ROMA (ITALPRESS) – L’ICQRF (Ispettorato Centrale Repressione Frodi), sotto il coordinamento della procura della repubblica di Tivoli, ha condotto nelle ultime 24 ore nel Lazio una rilevante operazione a tutela dei consumatori e della qualita’ del vino italiano.

Presso una cantina clandestina e un altro sito produttivo sono stati sequestrati oltre un milione di litri di “vino” sfuso e in bottiglia, per un valore commerciale di oltre un milione di euro.

Nell’operazione, condotta da 30 ispettori dell’ICQRF Lazio, sono stati rinvenuti e sequestrati anche prodotti per la sofisticazione (aromi sintetici, starter di fermentazione, nutrienti, coloranti…), sebbene non pericolosi per la salute.

Sequestrate anche attrezzature e cisterne utilizzate per l’attivita’ di produzione illecita di vino

“L’operazione – si legge nella nota del Mipaaf – ha avuto successo anche grazie l’intensa attivita’ analitica svolta dai laboratori dell’ICQRF che hanno riscontrato nei campioni prelevati nel corso delle indagini la presenza di zuccheri estranei all’uva e di acqua aggiunta”.

(ITALPRESS).