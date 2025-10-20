Sequestrati e distrutti oltre 130 chili di alimenti non conservati a norma

Intervento congiunto all’arrivo di una nave Caremar. Mozzarella e frutta trasportate senza il rispetto della catena del freddo: scatta il sequestro e la distruzione immediata

Controlli serrati questa mattina al porto di Ischia, dove gli agenti della Polizia di Stato e il personale dell’Asl Napoli 2 Nord sono intervenuti per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie nel trasporto di prodotti alimentari provenienti dalla terraferma.

All’arrivo di una nave della Caremar, gli operatori hanno intercettato un uomo che, a bordo di un mezzo non idoneo a quel tipo di trasporto, stava prelevando alcune scatole di polistirolo contenenti mozzarella. Il prodotto, circa trenta chilogrammi, non era conservato a temperatura idonea e presentava chiari segni di cattiva conservazione. Gli alimenti sono stati immediatamente sequestrati e distrutti sul posto.

Durante le stesse operazioni di controllo, sempre a bordo della nave, sono stati rinvenuti altri cento chilogrammi di frutta, anch’essi non conservati secondo le prescrizioni sanitarie. Secondo quanto riferito, la persona incaricata del ritiro, notando la presenza della Polizia e dell’Asl, avrebbe rinunciato a salire a bordo per evitare di essere identificata. Anche in questo caso, la merce è stata sequestrata a carico di ignoti e distrutta immediatamente.

L’intervento rientra in una serie di controlli intensificati nei porti dell’isola volti a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme sul trasporto di prodotti deperibili. Un’azione che conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fronte sanitario, soprattutto in un territorio come quello isolano, dove l’approvvigionamento alimentare dipende in larga parte dai collegamenti marittimi.