SENZA SCUSE. L’Antitrust rigetta gli impegni presentati dagli armatori. Al via le sanzioni per il Co.Tra.Sir.

Gaetano Di Meglio | Un’altra mazzata per gli amatori riuniti del golfo di Napoli. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dopo aver sciolto il Co.Tra.Sir. lo scorso luglio, ha analizzato i market test e valutato gli impegni assunti dagli armatori per eliminare i profili di criticità e li ha rigettati.

Una decisione, questa assunta dall’AGCM lo scorso 13 ottobre e che ora apre la fase in cui l’Autorità procede per l’accertamento della infrazioni.

Lo scorso gennaio, infatti, l’Autorità aveva avviato un procedimento contro il Co.Tra.Sir. il consorzio degli armatori del golfo che gestiva il traffico dei rifuiti speciali nel golfo di Napoli.

Un procedimento che ha avuto ha vissuto diverse fasi. La prima, l’1 luglio 2020, quando le Parti hanno congiuntamente presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90. La seconda il 14 luglio 2020, quando invece è stata disposta la pubblicazione degli impegni presentati dalle Parti al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni. Osservazioni che sono arrivate in in data 19 agosto 2020, dalle società Barano Multiservizi S.r.l., Ambrosino S.r.l. e ENI S.p.A. E la terza, il 18 settembre 2020, con la controdeduzione rispetto alle osservazioni pervenute durante il market test e contenenti una nuova versione degli impegni precedentemente presentati.

Un percorso per ha portato alla totale bocciatura degli armatori.

Lo leggiamo nelle parole dell’Autorità. Parole dure che, soprattutto, testimoniano come i sindaci dell’isola, i principali utenti di questo specifico settore, abbiano fatto orecchie da mercante e si siano girati dall’altra parte.

Le osservazioni pervenute nel market test

Le osservazioni pervenute, pur mostrando apprezzamento rispetto ad alcuni aspetti, hanno evidenziato alcuni profili di criticità degli impegni presentati dalle Parti. In particolare, la società Barano Multiservizi ha evidenziato qualche criticità in relazione all’Impegno n. 1, asserendo di non essere stata informata, contrariamente a quanto previsto, circa lo scioglimento del COTRASIR

Con riferimento all’Impegno n. 5, sono state valutate positivamente sia la previsione nel set di impegni della figura del monitoring trustee (Ambrosino), sia la previsione di tavoli periodici con i rappresentanti della domanda (Ambrosino, ENI). Sotto quest’ultimo profilo, tuttavia, la società ENI ha osservato che sarebbe stato maggiormente garantista per la domanda un impegno all’adozione di standard qualitativi minimi dei servizi, piuttosto che un generico impegno all’incremento della qualità dei medesimi; in particolare, ENI ha sostenuto la necessità di un impegno immediato ad assicurare la regolarità delle corse, così che la qualità minima del servizio offerto possa essere tempestivamente ripristinata e non sia condizionata da ulteriori lungaggini e dagli esiti dei tavoli di confronto. Il confronto con la committenza interessata (comuni, trasportatori, compagnie petrolifere, ecc.) potrebbe semmai servire a concordare eventuali affinamenti degli orari e successivi incrementi delle frequenze dei servizi.

Rilievi, anche fortemente negativi, sono stati poi formulati dagli intervenienti al market test in relazione all’Impegno n. 6. In particolare, Ambrosino ha osservato che la tariffa massima del costo del trasporto andrebbe individuata con riferimento al costo industriale del servizio, che tenga conto anche della vetustà dei mezzi navali impiegati

La società ENI, per parte sua, ha sostenuto che la tariffa massima proposta nell’impegno per la tratta di interesse5 (€/hl 7,38), rappresentando oltre il quadruplo della tariffa che il vettore impiegato pagava nel luglio 2017 (€/hl 1,69), sarebbe pari a ben più del doppio della tariffa frutto di concertazione (€/hl 2,71) che le Parti hanno applicato a far data dalla costituzione del COTRASIR (13 settembre 2018) e si attesterebbe comunque su un livello molto vicino alla assai elevata tariffa frutto di concertazione che le Parti applicano tuttora (€/hl 8,20). Secondo la società, dunque, i vincoli tariffari proposti non sarebbero idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto del procedimento, anche in considerazione del rischio che, secondo la società, i prezzi dichiarati finirebbero per rappresentare non un tetto, ma un nuovo valore naturale di riferimento.

Conclusivamente, secondo la società, il livello tariffario massimo oggetto dell’Impegno n. 6 dovrebbe essere rivisto dalle Parti significativamente al ribasso per poter considerare gli impegni come risolutivi delle preoccupazioni concorrenziali espresse nell’avvio del procedimento.

Le osservazioni delle Parti e la nuova versione degli impegni

In risposta alle osservazioni formulate nel market test, tutte le Parti del procedimento hanno prodotto una memoria recante alcune modifiche accessorie al set di misure, il cui testo novellato risulta allegato alla memoria stessa. Traspemar e Medmar Navi hanno altresì depositato due documenti contenenti perizie giurate di natura contabile, volte a testimoniare, per loro stesse, la mancata redditività di livelli di prezzi inferiori a quelli originariamente proposti.

Più nello specifico, in merito ai contributi pervenuti, secondo le Parti, solo due clienti direttamente interessati all’applicazione degli impegni, Ambrosino e Barano Multiservizi, hanno partecipato al market test, senza peraltro mettere in discussione la complessiva adeguatezza degli impegni.

Conclusivamente, pur nella convinzione che gli esiti del market test non giustificherebbero la presentazione di modifiche accessorie, le Parti hanno quindi ritenuto di proporre una parziale modifica al testo delle misure, e segnatamente all’Impegno n. 5, per venire incontro alle osservazioni espresse. In particolare, le Parti hanno aggiunto la seguente previsione: “Nella misura in cui ritengano di avviare o proseguire la prestazione dei Servizi, Traspemar, Mediterranea Marittima, SMLG&L e Medmar Navi si impegnano (. ..) a svolgere regolarmente i Servizi a favore dei rispettivi clienti. Ciò significa che le suddette Parti non potranno arbitrariamente rifiutarsi di effettuare un Servizio regolarmente prenotato e confermato secondo le condizioni previste. È fatto salvo il mancato svolgimento del Servizio in caso di condizioni meteorologiche avverse o di altre circostanze obiettive che ostacolano l’esecuzione del Servizio”.

Con riguardo all’Impegno n. 6 in materia di prezzi, le Parti hanno sostenuto l’inappropriatezza di modifiche accessorie agli impegni non finalizzate all’interesse generale del mercato, quanto piuttosto a quello di un singolo operatore che ha espresso rilievi critici. Inoltre, secondo la prospettazione delle Parti, le perizie economico-contabili prodotte da due delle società sarebbero idonee a testimoniare che i prezzi proposti nella versione degli impegni oggetto di pubblicazione si situano già al livello minimo idoneo a garantire un margine ragionevole di profitti per le imprese coinvolte.

In particolare, quanto a dette perizie, le stesse consistono in due relazioni atte ad asseverare il contenuto dei bilanci degli ultimi anni delle imprese summenzionate, nelle quali si attesta che i prezzi dei servizi degli anni 2017/2018 non sarebbero stati sostenibili, avendo condotto a perdite di esercizio per le società. In tal senso, dunque, i prezzi proposti mediante l’Impegno n. 6 (che risultano di livello non dissimile a quelli praticati nel 20 I 6) corrisponderebbero a un livello minimo tale da consentire alle imprese di salvaguardare la redditività dei servizi di trasporto marittimo analizzati

Più in dettaglio, per quel che riguarda Traspemar, la relazione prodotta si incentra essenzialmente sull’asseverazione dei risultati di impresa nell’arco temporale 2016/2019, per come emergono dalla contabilità della società, mostrando le perdite cui essa è incorsa, in particolare nell’anno 2018, asseritamente per effetto della discesa dei prezzi dei servizi resasi necessaria a causa dell’ingresso di un concorrente (Medmar Navi, poi GML) sulle tratte esercite. Secondo un analogo approccio metodologico, la perizia depositata da Medmar Navi si concentra sui risultati dell’attività di trasporto marittimo carburanti della società sulla linea Napoli-Procida-Ischia per gli esercizi 2016-2017 e parte del 2018, in considerazione dei livelli tariffari applicati. La perizia quindi attesta che soltanto nell’anno 2016, durante il quale la società applicava tariffe analoghe a quelle comunicate dal COTRASIR nell’aprile 2019, avrebbe svolto l’attività riuscendo a conseguire un utile.

VALUTAZIONI

Nel provvedimento deliberato in data 14 luglio 2020, l’Autorità ammetteva alla pubblicazione gli impegni presentati dalle Parti, affinché i terzi interessati potessero esprimere le proprie osservazioni, rimanendo al contempo impregiudicata ogni valutazione sulla loro idoneità a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio del procedimento. A esito del market test, le posizioni pervenute dagli operatori, pur mostrando apprezzamento per alcuni punti (segnatamente, la previsione di tavoli tecnici con i rappresentanti della domanda e l’attività di monitoraggio del trustee), hanno viceversa sottolineato la criticità di alcuni aspetti delle misure, incidenti sull’idoneità degli impegni a rimuovere i profili restrittivi della concorrenza oggetto del presente procedimento.

Nel complesso, l’Autorità ritiene che gli impegni presentati dalle Parti non siano idonei a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate dal provvedimento di avvio del procedimento.

Più in particolare, le valutazioni negative espresse dagli operatori nel corso del market test vertono su due punti: la necessità che le Parti individuino sin da subito degli standard minimi di qualità dei servizi (con la relazione sostanzialmente assevera i bilanci di Medmar Navi sino alla costituzione della società comune GML (poi a sua volta confluita nel COTRASIR).

Le Parti del procedimento hanno ritenuto, a esito del market test, di proporre solo una modifica al contenuto degli impegni proposti, volta (secondo le stesse) a rispondere alla prima delle due obiezioni, ovvero quella relativa alla necessità di introduzione di uno standard minimo di qualità dei servizi. Diversamente, le società Parti non hanno ritenuto di presentare alcuna modifica migliorativa dell’Impegno n. 6 oggetto di critica nell’ambito del market test.

Quanto alla modifica accessoria dell’Impegno n. 5 proposta, si osserva che la stessa non appare idonea a integrare un reale profilo migliorativo, non potendosi considerare una misura aggiuntiva l’impegno a non effettuare arbitrarie sospensioni del servizio “regolarmente prenotato e confermato secondo le condizioni previste” (peraltro, anche già remunerato, visto che il pagamento è richiesto dagli esercenti al momento della prenotazione dei servizi), trattandosi di una garanzia che dovrebbe essere già prevista dalle condizioni generali di trasporto.

Non si ritiene idoneo a elidere le preoccupazioni concorrenziali rilevate dall’Autorità nel provvedimento di avvio dell’istruttoria l’Impegno n. 6. Al riguardo, si osserva innanzitutto che i cap di prezzo proposti appaiono prossimi a quelli che il provvedimento di avvio ipotizza siano stati definiti in via collusiva. Inoltre, a fronte delle osservazioni pervenute nell’ambito del market test, che hanno lamentato l’eccessivo livello dei prezzi massimi proposti8 le Parti non hanno ritenuto di apportare alcuna modifica all’impegno originariamente proposto. Infine, prive di pregio appaiono le spiegazioni fomite, peraltro da due sole Parti del procedimento9 in merito alla pretesa adeguatezza dei cap di prezzo quali valori minimi di redditività per l’effettuazione del servizio.

Sul punto, va infatti rilevato che le perizie presentate, consistenti in una mera asseverazione terza dei bilanci di esercizio di Traspemar e Medmar Navi, rispettivamente negli anni 2016-2019 e 2016-2018, certificano unicamente la circostanza per cui in alcuni degli esercizi finanziari analizzati le imprese interessate hanno sostenuto delle perdite aggregate nell’esercizio delle tratte in oggetto. Risulta tuttavia del tutto indimostrato, in assenza della necessaria analisi di dettaglio dei costi efficienti per l’offerta dei servizi di cui trattasi, l’assunto secondo il quale le suddette perdite deriverebbero da un livello insufficiente dei prezzi applicati.

L’Impegno n. 6, non prevedendo alcun miglioramento delle condizioni di offerta dei servizi di trasporto analizzati dal procedimento, appare quindi certamente inidoneo a rispondere alle preoccupazioni concorrenziali ipotizzate in avvio.

In conclusione, si ritiene che tanto l’assenza di un impegno in merito alla qualità minima dei servizi offerti, quanto la definizione di valori dei cap di prezzo proposti per il servizio di trasporto carburante i quali si valutano come eccessivamente elevati, senza che siano state portate fondate motivazioni della pretesa incomprimibilità del livello proposto, qualifichino gli impegni definitivi proposti dalle Parti come complessivamente inidonei a rispondere ai profili di criticità concorrenziale sollevati nell’atto di avvio della presente istruttoria.

RITENUTO, sulla base delle suesposte considerazioni, che l’insieme degli impegni proposti dalle Parti sia inidoneo a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto di istruttoria descritti nel provvedimento di avvio adottato in data 14 gennaio 2020 e che comunque sussiste, nel caso di specie, l’interesse dell’Autorità a procedere all’accertamento dell’eventuale infrazione; DELIBERA di rigettare gli impegni presentati. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati.