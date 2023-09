“Sentimento”, il teatro sul mare e sugli abissi dell’anima questa sera a S. Angelo

L’Associazione Teatrale “Shakespeare in sneakers” presenta “SENTIMENTO”.

“Sentimento” è uno spettacolo sul mare e sugli abissi dell’anima, scritto e diretto da Veronica Pace, e interpretato dagli attori della Compagnia “Shakespeare in sneakers”.

A cinque anni dal suo debutto, l’opera, ripensata appositamente per il pubblico di Ischia, andrà in scena lunedì 4 settembre, alle ore 20.30, nella Piazzetta di Sant’Angelo a Serrara Fontana, e martedì 5 settembre alle ore 21.30 presso il polo culturale del complesso museale Villa Arbusto di Lacco Ameno. Due appuntamenti gratuiti riproposti in due location differenti per permettere ai cittadini di fruire dell’evento in due diverse zone dell’Isola.

Il protagonista della storia è Ennio, un anziano pescatore che, nel raccontare le favole alla nipotina, ripercorre a ritroso la sua vita: un’esistenza ricca di avventure, solitudine e libertà, dove il viaggio per mare diventa metafora del viaggio dentro di sé. Si tratta di un racconto sul tempo che passa, dove gli abissi del mare diventano specchio dell’anima, tra oscurità e tempeste interiori.

I dialoghi, volutamente ridotti al minimo, sono intervallati da un sottofondo musicale e da una voce narrante dal sapore cinematografico.

“Sentimento è il frutto di un anno di intenso lavoro e di una ricerca fatta sul campo, in barca con i pescatori” – racconta la regista e autrice Veronica Pace – “Il copione dello spettacolo è nato alle isole Eolie nell’inverno del 2018. Mi sono immersa nella storia e nella natura di Lipari in cerca di ispirazione e l’ho trovata nelle tradizioni del posto e nel rapporto autentico con le persone. La scelta di raccontare questa storia a Ischia è legata alla stretta Connessione con la Natura, con il mare e le sue profondità. Ischia, l’Isola “verde” e bellissima, densa di storia e di cultura è il luogo ideale per questa rappresentazione, non solo per la straordinaria bellezza dei suoi paesaggi, ma anche per un discorso di coerenza narrativa. Proprio come Lipari, dove è nato “Sentimento”, che è un’isola dal cuore pulsante, vulcanico, di forte atmosfera, dove il sentimento è insito già nella potente natura dei luoghi”.

Le due serate si svolgeranno grazie ai Sindaci e alle Amministrazioni Comunali di Serrara Fontana e Lacco Ameno con il sostegno dell’imprenditore Luigi Polito, general manager “Imperatore Travel World”, che con generosità e lungimiranza ha aderito al progetto.

Irene Iacono, Sindaca di Serrara Fontana, con l’Amministrazione comunale ha ritenuto di fondamentale importanza investire sul rilancio dei suoi territori attraverso la cultura e le tradizioni locali: “Serrara Fontana, così come l’intera Isola di Ischia, ha siti naturalistici, archeologici, culturali di grandissimo interesse e di incomparabile bellezza. Abbiamo scelto di valorizzarli con la promozione dell’arte nelle sue varie espressioni, quali la musica, il teatro e la danza: in questo contesto siamo lieti di accogliere, nella bellissima cornice naturale del borgo marinaro di Sant’Angelo, lo spettacolo “Sentimento” di Veronica Pace”.

Il cast, composto dai giovani ragazzi della compagnia Shakespeare in sneakers, vede in scena: Filippo Ceddia, Denise Cimino, Ruggero Desario, Stefano Di Labio, Sergio Di Paola, Elena Flocco, Alberto Grosso, Eugenia Malandra, Isabella Mariani,Riccardo Pellegrini, Serena Sablone, Francesco Salvatore, Lavinia Taraborrelli, Alice Tonelli, Noemi Valentini. Con la partecipazione straordinaria di Elio Zamuto, voce narrante. Per maggiori informazioni visitare le pagine social dell’Associazione Teatrale “Shakespeare in sneakers”.

www.ildispari.it