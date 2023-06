SENSORAMA NEGOMBO, START PER LA SECONDA EDIZIONE: BUONA LA PRIMA CON IVAN IACOBUCCI

Elena Mazzella – Ha preso il via con successo la seconda stagione di SENSORAMA NEGOMBO, suggestioni musicali in natura all’interno dell’oasi green del parco termale nella cornice della suggestiva baia di San Montano.

Ricco il programma della rassegna musicale che si snoderà per tutte le domeniche di luglio (il 2, il 9, il 16, il 23 e il 30) ed agosto (il 6, il 13 ed il 20) 2023 e che ospita artisti internazionali nel panorama della musica techno huose che faranno vivere esperienze indimenticabili che coinvolgeranno tutti i sensi in un viaggio extrasensoriale.

Un ottimo “start” registrato per la prima serata di domenica 25 giugno, che ha visto ospite in consolle, accompagnato dai resident Alfonso Mauro e Cipolletta, Ivan IACOBUCCI.

Un pioniere assoluto delle sonorità più underground sin dalla fine degli anni 80. Il funk, la techno Detroit e La Chicago House sono per IACOBUCCI fonti di ispirazione. Attualmente presente nelle line up più interessanti in circolazione, è uno dei djs italiani più stimati di sempre.

Domenica prossima, 2 luglio, sarà la volta di Roman Fluegel, uno dei più grandi nomi della scena musicale elettronica tedesca. Attivo dai primi anni ’90, Flüegel come un camaleonte suona molti stili dall’ambient/idm al house, techno, electro e leftfield.

“Con Sensorama abbiamo dato il via alla stagione degli eventi rivolto ad un pubblico più giovanile con ospiti internazionali.

E in programma abbiamo un cartellone che si arricchirà con altri eventi musicali, fino ad arrivare alle date già annunciate della prossima edizione di Ischia Safari che prenderà il via il 17 settembre con una data in più (saranno infatti tre serate) in una location a sorpresa” dichiara il direttore del parco Negombo Marco Castagna