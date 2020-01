Senso di marcia su Via Casa Mattera a Panza. L’attacco di D’Abundo e Lavista: “Caro Francesco, 550 è più grande di 37 Altro che politica, Del Deo non fa fare i conti”

E’ stato un consiglio comunale “ammacchiato” quello di Forio. Ma la strategia di Michele Regine di sottrarre il civico consesso alla visibilità pubblica ha poco smalto e poco effetto. Dopo la discussione del civico consesso, arriva la reazione di Dino D’Abundo e Jessica Lavista.

«Del Deo e Regine credono che con la convocazione alle 9 del mattino del lunedì riescano a nascondere le loro malefatte politiche. Non è così e andremo casa per casa, piazza per piazza a raccontare ai foriani cosa fanno, dicono e provano a mistificare» parole dure quelle di Dino D’Abundo che non perde occasione per rimarcare e sottolineare l’agire di Francesco Del Deo.

«Ieri mattina – continua il consigliere comunale di opposizione insieme con la collega Lavista – il sindaco ci ha spiegato che alla base del folle cambio di senso di marcia di Via Casa Mattera ci siano 37 firme. Bene, gli abbiamo portato una petizione che di firme ne conta 550. E ci sembra che 550 sia un numero più grande e da tenere più in considerazione rispetto a 37. Non abbiamo ancora capito – sottolineano dalla minoranza – quale sia la ratio che spinge un’amministrazione comunale a bloccare un intero paese e a rendere più difficile la vita a diverse centinaia di persone. E’ assurdo, infatti, che il sindaco Del Deo e il suo manipolo di consiglieri comunali che sanno alzare solo la mano, si ostinino a non guardare alla realtà dei fatti e dei disastri di cui sono artefici»

D’Abundo e Lavista poi aggiungono: «La cosa che davvero ci meraviglia è che Francesco Del Deo ha preso in giro soprattutto i 37 firmatari, sempre se ci sono, della richiesta del cambio di senso di marcia. Con una tiritera imparata a memoria il sindaco e i suoi scodinzolanti consiglieri ci vengono a fare la morale su come facciamo politica. Ma cosa è cambiato caro Sindaco e scodinzolanti su via Casa Mattera? Quale pericolo avete ridotto? Avete asfaltato la strada? Avete installato qualche dissuasore? Avete illuminato la strada? Niente di tutto questo. Pericolo era prima, pericolo è oggi. La politica della presa in giro – attacca duro ancora D’Abundo – è quella che in questi anni avete praticato e che non ci appartiene».

La conclusione è chiara: «Siamo convinti che il cambio del senso di marcia su Via Casa Mattera sia un obbrobrio amministrativo e risponda solo ad una becera politica clientelare. Per un volto, forse due, state punendo non solo la comunità di Panza ma anche tutti quei cittadini che trovavano in Panza un punto di riferimento. Continuiamo a chiedervi conto delle scelte sbagliate che fate e continuiamo a chiedervi di terminare il periodo di prova e di ascoltare la richiesta di 550 cittadini. E sia chiaro 550 è più grande di 37»

IL CONSIGLIO. Il Consiglio comunale di Forio si è svolto ieri mattina, lunedì 27 gennaio alle ore 10.00, presso la sala conferenze Molo Borbonico “Lucia Capuano” nel piazzale Marinai d’Italia. Sei i punti all’ordine del giorno approvati dalla maggioranza, di cui i primi quattro riguardano il riconoscimento di debiti fuori bilancio a seguito di sentenze del Giudice di Pace di Ischia sfavorevoli al Comune e favorevoli a Vincenza Abrogato, Raffaele Montefusco, Maria Iacono, Teresa De Siano e Francesco Paolo Armidoro. Quinto punto, approvato sempre solo dagli uomini di Del Deo è stato quello relativo alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie in base alla normativa vigente e alla ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 31/12/2018 e, per ultimo, quello per cui è intervenuta sui media la minoranza sull’ argomento particolarmente spinoso e che ha fatto insorgere i 550 cittadini in merito all’inversione del senso di marcia in via Casa Mattera. L’opposizione aveva presentato una interrogazione chiedendo contestualmente la revoca della contestata ordinanza del comandante della Polizia Municipale n. 7 dell’11 gennaio scorso, richiesta, ovviamente, bocciata dal voto in consiglio comunale.