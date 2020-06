Sempre più ignavi | #4WD

Siamo ancora tutti troppo distratti, amici! Me ne rendo conto ogni giorno di più. Il lockdown e la fobia pandemica ci hanno ulteriormente abbuffati di cloroformio virtuale, quello di cui la maggior parte di noi era già preda inerme. E adesso, con la smania di riprendere quanto prima tutte le nostre attività prevalenti, nonostante gli enormi problemi che abbiamo sul groppone, continuiamo a trascurare la realtà e a infischiarcene delle incongruenze che ci circondano.

La nostra cittadinanza attiva è ancora ben al di sotto dei livelli minimi accettabili per renderci degni di uno Stato di diritto e di amministrazioni comunali e sovracomunali che si rispettino. Ma a quanto pare la condizione di reale necessità ancora non ci riguarda, perché notoriamente è solo la lesione dei nostri interessi personali a suscitare una qualche reazione. Il Governo centrale continua ad essere latitante mentre la Germania vara un ulteriore piano di aiuti da 180 miliardi di euro; la Regione emette l’ennesima ordinanza per poi rimangiarsela tre giorni dopo (Ve l’avevo scritto ieri, ricordate?) e, in seno ai municipi, ci si preoccupa delle vendette trasversali e delle clientele nelle partecipate così come delle opere pubbliche di dubbia utilità, anziché assumere iniziative sul piano locale che vadano concretamente incontro a chi ne ha bisogno.

Coscienza civica, questa sconosciuta. Eppure basterebbe poco per farsi sentire, oggi che la libertà d’informazione attraverso i new media rende forti dietro un monitor e una tastiera anche i più pavidi agnellini del sociale. Nessuno vuole esporsi, nessuno vuole disturbare il conducente, nessuno vuole andare oltre il “mi faccio i fatti miei” almeno fin quando gli si offre la possibilità di continuare a farli. Nessuno, al tempo stesso, sembra in grado di rendersi conto che con questo modo di fare non si può più andare da nessuna parte.

Di questo passo, amici cari, il destino non può che attenderci al varco con la sorte che meritiamo.