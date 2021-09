Sempre più gravi i problemi dei bus ad Ischia ma gli amministratori sono incapaci di curare la viabilità

Gianni Vuoso | Quasi cinquecento lavoratori dipendenti delle aziende trasporti su gomma delle province di Napoli, Caserta e Salerno sono stati acquisiti dall’A.Ir., che si sta configurando come il nuovo colosso del trasporto pubblico locale in Campania, secondo quanto stabilito dalla Regione Campania. Un passaggio che porterà alla scomparsa dell’EAV.

Anthony Acconcia, presidente di Air, dice: “Nostro obiettivo è anche quello di innalzare il livello dei servizi mantenendo una gestione sana e oculata dei conti”. Una scommessa vera e propria. Ora si passa alle nuove assunzioni e al rinnovo green del parco mezzi, grazie a quanto il PNRR assegna alle Regioni e cioè 860 milioni per l’acquisto di autobus ecologici extraurbani e suburbani. La Campania potrà usufruire di ben 64 milioni che, secondo Acconcia, non serviranno più a finanziare autobus a diesel. Una buona notizia che ci interessa da vicino anche se in prospettiva, non intravvediamo bus ecologici. Per ora dobbiamo accontentarci comunque, di un servizio che in generale, è abbastanza soddisfacente. Resta solo da notare che molte corse sono sovraccariche e in questo periodo non è certo piacevole.

“Un aspetto che mi dà particolarmente fastidio- dice Rino Shop, attento passeggero ultraottantenne munito di abbonamento annuale per sé e per la moglie- è che nessuno paga, che ci sono persone apparentemente ben distinte che fanno finta di introdurre il biglietto nella obliteratrice ma poi lo estraggono integro, io mi diverto ad osservare questi comportamenti però non riesco a capire perché nessuno controlli”.

La risposta viene da una disposizione regionale secondo cui, in occasione della pandemia la società vieta ai controllori di avvicinarsi alla folla di passeggeri.

Fra le carenze segnalate dai lavoratori, c’è quella che riguarda le condizioni di vivibilità a bordo. Molti autisti, infatti, lamentano la presenza di condizionatori che non garantiscono temperature sopportabili, perché proprio gli abitacoli dei conducenti raggiungono temperature altissime specialmente in questi giorni di caldo. In tali condizioni e in presenza di un traffico che non ti permette di viaggiare con tranquillità, bisogna davvero pensare ad insignire gli autisti di medaglie al merito per la pazienza, la capacità di effettuare continue gimcane, di prevedere soprattutto colpi di testa di centauri ed autisti privati che si abbandonano a manovre imprevedibili e pericolose. Per di più, in strade dalle dimensioni ridotte e intasate da auto in sosta.

Ed eccoci alla nota dolens. Quella dei tempi di percorrenza provocati dalle strade intasate da un traffico insopportabile e qualcuno dice, dalle esagerate dimensioni degli autobus.

Per Pasquale Di Iorio, rappresentante sindacale della Cisl, è inutile mettere in strada bus così ingombranti che in certi comuni violano perfino i limiti imposti. E’ infatti il caso di Barano dove potrebbero transitare solo bus di una lunghezza non superiore ai 9 metri e 20 e sono invece, in uso mezzi le cui dimensioni vanno ben oltre, fino a raggiungere i 9 metri e 40. Su alcune strade bisognerebbe introdurre i Pollicino- continua l’esponente della Cisl- ma nonostante le acclamate novità dell’azienda, che vanta di aver intrapreso nuove strade, vediamo che i dirigenti, prima di decidere, non sono assolutamente disponibili a consultare i lavoratori e soprattutto, chi conosce il territorio. Un’arroganza che caratterizza chi comanda alla regione e chi amministra i comuni.”

E quest’ultima osservazione trova d’accordo anche il direttore dell’EAV Nunzio Cozzolino che in pochi anni, è riuscito ad organizzare il servizio sull’isola con un’attenzione meticolosa, fino a triplicare, novità mai registrata, la presenza di bus in zone come via Pontano, particolarmente affollata in questo periodo estivo. Ma lo stesso Cozzolino non riesce a far a meno di esprimere la sua amarezza nei confronti degli amministratori dei sei comuni. “Se riuscissero a curare la viabilità dell’isola, se avessero la volontà di vietare la sosta di tante auto su molte strade, in centro e fuori, il nostro servizio sarebbe ancor più efficiente e l’utente sarebbe più soddisfatto perché non sarebbe costretto a subire tempi lunghi per percorrere poche centinaia di metri. Il problema è qui, non nelle dimensioni dei nostri mezzi che se fossero più ridotte, graverebbero sui costi dell’azienda”.

E sulle auto in sosta Pasquale Di Iorio precisa: “Il sindaco di Barano non è in grado di chiedere al suo comandante dei Vigili Ottavio Di Meglio di intervenire in situazioni di estrema pericolosità. Alla Molara, sin dai primi giorni di giugno, giace un’auto, una golf, perennemente in sosta in curva che ci obbliga ad invadere la corsia opposta, col pericolo di impattare chi proviene dall’altra corsia. E’ inaudita l’incapacità di un sindaco e di un comandante dei vigili di risolvere un problema che è di una semplicità estrema. Si aspetta forse, l’incidente? Il ferito? Il morto?”

E la sosta illegale di tante auto alla Molara, potrebbe essere soppressa se l’amministrazione Gaudioso riuscisse a finanziare un progetto già approvato ed affidato al geom. Natale Arcamone, per la realizzazione di un parcheggio e di un ampio slargo. Un’opera indispensabile che però non viene realizzata perché probabilmente il sindaco di Barano non riesce a garantire i finanziamenti necessari. Finora pare che il comune abbia usufruito solo di finanziamenti piovuti dall’alto, come pacchi regalo. E il pacco regalo per pagare quest’opera purtroppo, non è ancora arrivato.

Analoga la situazione ad Ischia. Gli autisti riuscirebbero a percorrere il tratto da Piazza degli Eroi al Porto, in soli tre minuti d’orologio, se la giunta Ferrandino fosse in grado di liberare la strada dalle auto in sosta, in Via De Luca. In certi tratti, bisogna affidarsi alle acrobazie degli autisti che si incontrano nei pressi dell’Asl o nei pressi del Bar Minicucci. Spesso solo l’abilità e la fantasia di chi guida permette all’ambulanza di fare il suo percorso.

Un altro esempio? Via Nuova Cartaromana. Per percorrere questa strada occupata per metà da auto in sosta, bisogna essere pratici di slalom, altrimenti non vai avanti. Sono anni che si propone il senso unico, ma il sindaco non vuole contraddire qualcuno che porta ricchi pacchetti di voti e non c’è speranza che si cambi. E scene di questo tipo si ripetono in tutto il comune, o in tutti i comuni. Già da decenni il capitano Giametta, ora in pensione, propose il senso unico per l’intero territorio comunale. Una soluzione geniale. Ma non per i nostri amministratori, tanto geniali che neppure pensano di sperimentare almeno per un anno, la proposta.

Le amministrazioni non hanno nessuna politica per la viabilità. Per motivi clientelari e per evitare cambiamenti che gli elettori potrebbero giudicare troppo traumatici, prediligono l’uso del mezzo privato.

“I turisti di tutto il mondo ci fanno notare che solo ad Ischia- aggiunge il direttore Cozzolino- un bus non può entrare nella ZTL di Ischia ponte che viene poi attraversata da taxi e da autorizzati di ogni tipo. I nostri autisti sono subissati dalle domande di passeggeri che non sanno darsi una spiegazione logica.”

Ma noi sappiamo che la spiegazione c’è ed è che ci ritroviamo questi amministratori…tanto presuntuosi e sicuri di sé che non sono neppure disponibili ad incontrarsi con l’azienda di trasporto locale, per tentare di individuare le soluzioni migliori.