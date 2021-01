Sempre per Lacco ameno: “Ecco le nostre proposte all’amministrazione sulle scuole”

Comunicato stampa | Dato il momento storico, per l’ennesima volta ci ritroviamo a svolgere il nostro ruolo in modo attivo e costruttivo. Per questo motivo, abbiamo portato delle proposte all’amministrazione comunale, con la quale ci auguriamo di avere un confronto il più produttivo possibile.

Abbiamo la necessità che la scuola a Lacco Ameno riprenda quanto prima per le classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Gli studenti hanno bisogno di socializzare e da troppo tempo sono tenuti lontani. Mandarli tutti a scuola in presenza è la priorità, i giorni alterni, in mancanza di strutture, sarebbe il male minore

Per far tornare i ragazzi in presenza a scuola è fondamentale monitorare insegnanti e personale scolastico almeno settimanalmente. Questi ultimi dovrebbero avere la possibilità di fare anche solo un tampone rapido. Pertanto bisognerebbe stanziare le somme necessarie e convenzionare i professionisti a cui affidare il monitoraggio delle suddette scuole.

Tutti gli immobili nella disponibilità del comune devono essere valutati per uso scolastico, in quanto l’istruzione è una priorità della nostra comunità. Ad esempio, presso villa Gingero’ sarebbe possibile attrezzare quattro aule 4 in tempi rapidissimi.

Altro esempio: il museo di Angelo Rizzzoli potrebbe essere momentaneamente spostato alle spalle della biglietteria di villa Arbusto e al suo posto sarebbe possibile allocare altre aule. Infine, anche il trasporto scolastico potrebbe essere migliorato coinvolgendo i tassisti. Prendiamoci cura di Lacco Ameno, partendo dai più giovani.