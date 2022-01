Semifinale di Coppa Italia. Liquidato: «Ischia in semifinale non a caso: squadra giovane, dinamica e con tante idee»

«Visto il valore delle quattro semifinaliste, dico che la Vitus Campania è da considerarsi come un’intrusa». Stefano Liquidato lo dice con tutta la sincerità che lo contraddistingue. Non è tipo da mettere le mani avanti: la pensa esattamente così. «Ho visto e rivisto l’Ischia all’opera e posso dire che è una squadra che ha meritato ampiamente di arrivare fin qui, oltre a comportarsi bene in campionato – prosegue il professore –.

E poi San Marzano e Scafatese, le altre due semifinaliste, sono costruite per vincere». Tuttavia domani pomeriggio al “Borsellino” chi si aspetta una Virtus Campania remissiva, attendista, si sbaglia di grosso. Liquidato ha recuperato tutti gli effettivi e la rosa biancorossa adesso è al completo. «Abbiamo avuto tanti infortuni, le cose fortunatamente sono migliorate e siamo al completo. Anche il Covid ha falcidiato la rosa durante le feste di Natale, rallentando non poco gli allenamenti.

Se potevamo stare in corsa per il campionato? Abbiamo i punti che meritiamo (V.Campania attualmente a -3 dalla zona play-off, ndr) ma ci sono stati periodi in cui eravamo ridotti all’osso, giocando con sei-sette under. Siamo consapevoli di avere un undici importante, ma quando ne vengono a mancare cinque… La mia società è stata bravissima a lavorare anche sugli under, che rappresentano un punto di forza della squadra».

Liquidato ha parole di elogio per i gialloblù e il suo allenatore. «L’Ischia ha tutte le carte in regola per fare un’ottima partita. L’ho vista giocare e mi entusiasma. La politica della squadra formata da tutti isolani secondo me rende – continua l’allenatore biancorosso –. Ischia guidata da un allenatore giovane che ha delle idee, con una società che è consolidata. Per questo, rose alla mano, dico che noi siamo come degli “intrusi” in queste semifinali. Guardiamo gli altri con ammirazione e rispetto. Gli isolani hanno elementi tecnici e veloci, un ottimo portiere così come ottimo è il reparto difensivo. A centrocampo ci sono Trofa, Arcamone, Sogliuzzo ma sono calciatori importanti anche Trani, un piccoletto che crea imprevedibilità, può “spaccare” una partita al pari di Castagna (non a caso in doppia cifra), Filosa e De Luise. Questi ultimi due non segnano molto ma creano imprevedibilità».

Virtus Campania Ponticelli sfavorito in questo doppio confronto? «Rose alla mano, tra le quattro non siamo noi i favoriti ma non partiamo battuti – spiega Liquidato –. Sappiamo cosa siamo, rispettiamo gli avversari così come finora ho sempre fatto in carriera. Ho visto giocare l’Ischia che è squadra vera, guidata da lo staff che sta facendo molto bene».

La Virtus Campania ha cambiato molto dell’intelaiatura della scorsa stagione, con la difesa che fa leva su Battaglia e Avolio. A centrocampo c’era bisogno di un pizzico di fosforo e a dicembre è stato prelevato Mimmo Orefice dal Saviano che dunque affronterà l’Ischia per tre volte nel giro di tre mesi avendo giocato la gara d’andata degli ottavi ma non quella di ritorno. L’ex centrocampista dell’Ischia, tra coloro che durante la pausa natalizia erano risultati positivi al Covid, ha ripreso, sta bene e quasi certamente sarà della partita.

«Stiamo effettuando le visite mediche secondo quanto prescrive il nuovo protocollo, per fortuna il virus ci ha dato una tregua e così possiamo giocare questa partita con tutti gli effettivi a disposizione», spiega Orefice che sull’isola ha lasciato un buon ricordo e conserva numerose amicizie, oltre a quelle con ex compagni di squadra. Orefice non è il solo colpo di mercato effettuato dalla società napoletana. Infatti, nel mese scorso sono approdati alla corte di mister Liquidato, Antonio Cardone, centrocampista del ’99 reduce da una parentesi al Nola in D e il 2002 Pietro Visciano che aveva poco spazio a San Marzano. Tuttavia il rinforzo più importante è l’esperto attaccante di colore Louis Jerome Dieme (classe ’92). La punta libica negli ultimi nove anni in Italia ha girovagato in diverse piazze di Serie D tra cui Arezzo, Fondi, Città di Castello, Rieti, Nocerina, Gela e Ragusa. Dieme è andato a segno in una circostanza, regalando tre punti esterni ai biancorossi. Il reparto offensivo ha perso Giuseppe Chirullo, trasferitosi al Salernum Baronissi.

E’ rimasto invece Gennaro Fragiello che in queste categorie non ha bisogno di presentazioni. Cerrone e Zerlenga ragazzi di valore che spesso vengono utilizzati da Liquidato. In mediana, oltre a Orefice, c’è l’esperto Porcaro che nella scorsa stagione fu tra i protagonisti della promozione del San Giorgio in D. Porcaro contro l’Ischia ci ha già giocato quando militava nel Pomigliano allenato da Bucaro. Cerone e Puccinelli sono giocatori di qualità e quantità che danno determinate garanzie.