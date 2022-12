Selvatici a passeggio protetti dagli ambientalisti | #4WD

Le principali associazioni (pseudo)ambientaliste sono insorte, col supporto della componente parlamentare dei Verdi ancora presente tra Montecitorio e Palazzo Madama, contro la proposta di emendamento della manovra finanziaria in cui s’intende regolamentare l’eccessiva presenza di fauna selvatica ormai dilagante anche nei centri urbani, consentendone l’abbattimento e la successiva analisi per eventualmente destinarla a fini alimentari.

Lo spauracchio è sempre lo stesso: la deregulation delle limitazioni alla caccia per favorire la categoria venatoria che ha sostenuto l’attuale maggioranza alle ultime elezioni. Ma più d’ogni altra cosa, è l’obiettivo primario a restare immutato: demonizzare i cacciatori e la caccia a tutto spiano, anche dinanzi alle evidenze più scottanti.

La gestione e il contenimento di una fauna selvatica sempre più dilagante, in particolare per i cinghiali che ormai invadono pericolosamente anche i centri cittadini e le abitazioni private in cerca di cibo, è un problema serio e concreto che va ben oltre la frontiera dell’animalismo più oltranzista. La marcia di un suino del genere, oltre ad essere pericolosa per chi vi si imbatte, ha devastato ormai da tempo colture importanti su tutto il territorio nazionale, a cominciare da molti vigneti toscani, facendo sì che l’eccessiva protezione sia delle varie specie sia delle aree in cui esse vivono le ha rese un’autentica piaga ambientale e sociale, con danni a cose e a persone talvolta ingentissimi.

Come in tutte le cose, l’arte del ragionevole compromesso può rivelarsi preziosa: di certo nessuno auspica che chiunque possa imbracciare una doppietta o una carabina in pieno centro per impallinare un ungulato che passeggia -si fa per dire- spaesato tra la gente, riservando tale attività alle Autorità competenti. Ma già nelle aree cosiddette protette, così come avviene per la cosiddetta caccia di selezione, potrebbe essere utile consentire a chiunque sia titolato a farlo di dare il suo contributo alla soluzione del problema.