Sei un ragazzo dominicano? Non ti fitto la casa

GAETANO DI MEGLIO | Il 24 febbraio, per Casamicciola, doveva essere un giorno importante. Era la mattina in cui si presentava il nuovo commissario per la Ricostruzione. Un momento importante perché ci richiamava al dramma del terremoto e, con esso, anche alle peripezie di molti cittadini che, senza casa dopo la botta del 21 agosto, hanno dovuto trovare una nuova abitazione dove vivere.

I giorni in cui non si fittava se eri “terremotato” li ricordo molto bene per averli provati in prima persona sulla mia persona. Passano i mesi e, per fortuna, questo schifo ischitano sfuma.

Poi viene la pandemia e ci ritroviamo a fare i conti con la paura dei contagi, con la crisi e con quanto tutti abbiamo imparato a fare i conti. Oggi, mentre da un mese Putin sta distruggendo con una guerra assurda in Europa, l’Ucraina, Casamicciola ritorna alla sua normalità e al suo solito schifo. E veniamo ai fatti.

C’è una giovane coppia con uno spettacolare bimbo dai capelli ricci di 2 anni che cerca un’abitazione in zona Casamicciola.

Una coppia con già un’abitazione! Per aiutare questa giovane coppia si mette in moto tutta la famiglia. Una famiglia rispettabile, onorata e che ha sempre onorato i suoi impegni, al pari dei ragazzi che portano avanti il difficile compito di genitori.

Un trasloco legato a motivi di affetto e di vicinanza. La ragazza, con i genitori e gli zii visitano questa abitazione. La guardano, prendono appuntamento con il “sanzaro” di turno, fanno un video, le foto e sono pronti a dare la conferma. Prima di confermare e darsi la mano, giustamente, dopo la visita dei parenti, la giovane coppia si presenta al nuovo fittuario, guarda la casa, gli piace e dà conferma. Ops, qui arriva il difetto: il ragazzo è un onesto lavoratore ischitano ma è nero!

E’ di Santo Domingo. Un giovane papà che lavora onestamene, che ha un figlio e una moglie che ama e che non ha nessun problema. Alla signora di Casamicciola, però, iniziano a venire fuori tutti i problemi. All’improvviso, dopo la vista del NERO, la signora non ha più chiara l’idea se fittare o meno l’abitazione in maniera annuale o solo d’estate. Alla vista del NERO (non tanto nero, in verità!) iniziano i problemi e i dubbi e, dalla fretta di dover confermare subito perché c’erano altre coppie interessate, si è passati al prendiamoci un giorno di tempo. 24 ore per paura del NERO?

Alla fine, dopo un giorno di pensiero, la casa non è più disponibile. Perché? Non c’è un motivo reale, l’unica verità è il colore della pelle di questo giovane papà. La sua nazionalità e il suo sorriso. Questo è il paese che non impara da niente. Alluvioni, terremoti, pandemia, guerre: Casamicciola resta un posto da cui prendere, in alcuni casi, le distanze. Nel 2022, tra una pandemia e una guerra, stiamo qui a raccontare di facili episodi di razzismo spicciolo. Di episodi singoli che, però, restano un allarme. E’ vero, forse questa signora è una sola. Ma così come per le vittime, così per i razzisti, già uno è troppo. E i razzisti vanno combattuti uno per uno! A Casamicciola e ovunque!