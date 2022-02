Segnali tv oscurati a Forio, interviene Gianni Mattera

Ugo De Rosa | I problemi di irradiazione dei segnali televisivi sul territorio comunale di Forio, ed in particolare in alcune zone, sono purtroppo una costante. E si erano ingigantiti all’atto del passaggio al digitale terrestre. Ebbene, come se non bastassero le ulteriori recenti novità come il nuovo digitale e il prossimo anno un ulteriore cambiamento, adesso sempre a Forio si è verificato l’ennesimo grave inconveniente, con conseguente oscuramento sia dei canali Rai che di Mediaset sull’intero territorio. A seguito di un incendio, il traliccio è rimasto danneggiato e la riparazione richiederà del tempo. Intanto, tutti i foriani restano senza segnale.

A portare l’attenzione sul problema è il consigliere comunale Gianni Mattera, che già in passato era ripetutamente intervenuto sollecitando la Rai a risolvere una volta per tutte l’annosa problematica. E anche stavolta suggerisce una soluzione temporanea.

«Come ormai tutti sapranno – scrive Mattera -, da alcuni giorni su tutto il territorio del Comune di Forio è letteralmente scomparso il segnale tv sia della Rai che Fininvest.

Da notizie assunte dalla stampa ciò è causato da un incendio (pare doloso) che ha colpito sia il locale centralina che il traliccio ripetitore, provocando serissimi danni che a quanto pare necessiteranno di un intervento alquanto importante che si protrarrà per molti giorni, privando di fatto tutti i cittadini utenti del segnale tv sia della Rai (televisione pubblica) che della Fininvest.

A poco o nulla servirà l’enorme impegno del tecnico locale che da anni con disponibilità e professionalità si occupa del ripetitore, questa volta il danno è molto grave e necessita di un intervento importante.

Già in passato ho avuto modo di lamentarmi con i vertici Rai per la scarsa considerazione che l’azienda pubblica aveva verso gli utenti del Comune di Forio (che pagano regolarmente il canone ma non ricevono lo stesso servizio di tutto il resto del paese), infatti moltissimi canali trasmessi dalla Rai (vedi Rai 4; Rai 5; Movie; Storia; Gulp; Sport ecc.) già da tempo irradiati sul territorio nazionale, solo da poco vengono trasmessi sul territorio del comune di Forio.

Quanto accaduto in questa circostanza di certo provocherà un ennesimo disagio a tutti gli utenti che da notizie che circolano in paese non avrà tempi brevi.

L’appello che vorrei lanciare agli addetti ai lavori è: non sarebbe il caso di far arrivare a Forio un ripetitore mobile su gomma (la Rai ne avrà di sicuro la disponibilità) da poter installare provvisoriamente in qualche punto del territorio per ovviare all’inconveniente fino al ripristino del ripetitore?

Non penso che ciò sia così tanto difficile e almeno questa volta i cittadini del Comune di Forio non verrebbero trattati da utenti di serie “B”.

Restiamo in fiduciosa attesa, ma sono certo che almeno stavolta non verremo delusi».

Speriamo che la fiducia di Gianni Mattera sia ben riposta e la Rai intervenga tempestivamente per evitare l’ennesima discriminazione a danno dei foriani.