Segnalazione. «Bagnanti intimoriti da guardiani con cani sulla spiaggia libera di San Montano»

Una lettrice ci segnala una strana situazione che sicuramente limita i diritti dei bagnanti che vogliono fruire della spiaggia libera di San Montano. Un diritto, questo, che non dovrebbe mai essere calpestato. Ma gli episodi riferiti di fatto raccontano il contrario e in questo caso la pandemia non c’entra nulla.

«Mi sento in dovere di segnalare – riferisce la lettrice – la problematica relativa alla fruizione della spiaggia libera della Baia di S. Montano. Tale diritto viene quotidianamente “compresso” e svilito da tempo ormai, durante la stagione turistica, allorché ogni giorno, alle 19.30 circa, una persona, penso il guardiano dello stabilimento balneare privato, si reca in zona spiaggia libera (che tra l’altro ricade nel comune di Forio) munito di cane pastore tedesco (al guinzaglio ma senza museruola). Il colmo si è raggiunto ieri quando sono arrivati in due, il secondo al guinzaglio aveva un cane di razza pitbull (sempre senza museruola). In pochi minuti le persone si sono frettolosamente rivestite e sono andate via, anche intimorite dalla presenza di questi cani abbaianti.

Ho pensato di trovarmi in un’isola tranquilla dove è possibile rilassarsi, ma forse mi sono persa qualcosa… siamo in guerra?

Quindi concludo con un forte appello a fare luce su questi comportamenti sproporzionati».

Se vigilare su una proprietà privata accompagnati da cani può anche essere una consuetudine, perché i guardiani sconfinano sulla spiaggia libera, quasi che i poveri bagnanti rappresentassero una minaccia? Speriamo che dopo questa segnalazione qualcuno provveda a chiarire realmente la situazione e i bagnanti dell’arenile libero della splendida Baia di San Montano possano tornare a godersi in pieno relax sole e mare.