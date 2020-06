Secondo mandato SEC per “Mamma Crypto” 

Alcuni utenti hanno notato che lo scambio Coinbase presenta un problema tecnico ogni volta che il prezzo della criptovaluta bitcoin supera una soglia di circa il 5% in pochi minuti. Non appena ciò si verifica, gli utenti non sono in grado di scambiare o ritirare le proprie monete, il che le mette in svantaggio nel momento in cui sono maggiormente necessarie azioni proattive.

Il presidente Trump ha nominato Hester Peirce commissario della SEC degli Stati Uniti per un secondo mandato che si concluderà il 5 giugno 2025. Peirce è conosciuta e stimata nel mondo crittografico ed è stata soprannominata “Mamma Crypro” a causa delle sue osservazioni e opinioni lungimiranti in merito alla regolamentazione del settore blockchain e criptovaluta negli Stati Uniti.

Come molti ormai sanno Ripple Transaction Protocol è un sistema di trasferimento di fondi in tempo reale creata nel 2012 da Chris Larsen, utilizzata ad oggi da utenti che si dilettano in criptovalute, aziende ma in special modo da istituti di credito e banche. Parlando di libro mastro e white paper, sembra che stia per essere validato il protocollo “Controlli” che garantirebbe maggiore sicurezza all’implementazione di Assegni.

Ieri abbiamo visto come bitcoin, dalla soglia tanto attesa dei $10.000, in 3 minuti sia crollato di circa $1.500, a causa di una raffica di ordini di vendita. Attualmente (ore 8.04) bitcoin si trova alla soglia di $9.655,59, crescendo rispetto a ieri. Diversi sono i pensieri positivi riguardo il futuro della criptovaluta di riferimento, ma pare che non tutti siano propensi a pensarla in modo ottimistico per il futuro imminente.

Un consorzio di 10 compagnie petrolifere e del gas multinazionali note come Offshore Operators Committee (OOC) Oil and Gas Blockchain Consortium ha riferito di aver testato un progetto pilota blockchain per esplorare le possibilità di sfruttare la tecnologia di contabilità distribuita (DLT) per automatizzare la produzione e ridurre i costi operativi.

Oggi analizzeremo la situazione delle altcoin Ethereum, Ripple e Litecoin. Il mercato delle criptovalute sta attraversando un periodo di elevata volatilità, ma ci sono livelli di supporto critico che impediscono ad Ethereum, XRP e Litecoin di subire un calo più marcato. Esse, infatti, continuano a mantenersi stabili nonostante il recente crollo del mercato. Vediamole nel dettaglio…

Steem e Hive una diatriba nata dopo che il 14 febbraio Justin Sun ha deciso di acquisire la piattaforma Steemit Inc,la più grande interfaccia Front- end per la blockchain, così facendo Sun ha acquisito il 20% di token Steem, cosa che non è andata molto a genio ad alcuni utenti. Ma le ultime riguardanti la controversia tra Steem e Hive oggi riporta la vittoria di Hive che ha superato Steem dopo la migrazione di Splinterlands su Hive.

Vi abbiamo parlato spesso di truffe nello spazio crittografico. Una situazione che non si ferma. Tanto che CipherTrace, una società californiana famosa per la sua intelligenza nel mercato delle criptovalute e blockchain, ha detto martedì che gli sforzi dei truffatori non siano diminuiti. La società, infatti, ha notato che il 75% di tutti i pagamenti Bitcoin erano transfrontalieri, il che a sua volta crea “urgenza” per le soluzioni di conformità per le risorse digitali.