Secondo lotto per colmata e Pio Monte, aggiudicata la gara a Casamicciola

Il Comune di Casamicciola ha aggiudicato i lavori per il secondo lotto del megaprogetto “Realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell’estensione dell’alveo tombato denominato Pio Monte della Misericordia con relativi adeguamenti urbanistici”. Il primo lotto, consistente nella “collocazione dei terreni all’interno delle palancolate in funzione della definitiva collocazione prevista dal progetto generale”, si è concluso con il riempimento della vasca e la successiva copertura dei fanghi, nonché la destinazione a parcheggio… Una “soluzione” certamente non prevista originariamente.

Il Commissario Legnini con l’Ordinanza n. 7/2023 aveva autorizzato il Comune di Casamicciola Terme, in qualità di soggetto attuatore, nei limiti delle risorse già stanziate, ad avviare il lotto 1. Con il verbale lavori di somma urgenza del 4 aprile 2024 si era reso necessario «procedere con urgenza alle attività di rimozione dei materiali negli alvei, affidati a SMA Campania e temporaneamente sospesi». Le opere del primo lotto da eseguire con somma urgenza erano state definite dall’ing. Gaetano Grasso, all’epoca responsabile dell’Area Tecnica, dall’arch. Aniello Ascanio, direttore dei lavori e dal geom. Leopoldo Sena, procuratore speciale della ditta “C.E.M.” di Napoli, contattata per le vie brevi.

L’intervento complessivo, dell’importo totale di 5.966.091,93 euro, è finanziato dal Commissario Legnini e rientra tra gli interventi previsti nell’Ordinanza speciale n. 5 dell’8 agosto «concernente il finanziamento delle attività relative alla gestione dei fanghi e dei materiali inerti da liquefazione e colata conseguenti all’evento calamitoso del 26 novembre 2022», nonché altri interventi e misure di accelerazione post frana 2022 e post sisma 2017. Le spese vengono coperte dalle risorse stanziate dai Decreti Ischia e Genova.

A fine agosto, dopo aver approvato il progetto esecutivo, la responsabile dell’Area V – Tecnica arch. Simona Rubino, nuovo rup in sostituzione dell’ing. Gaetano Grasso, aveva indetto la procedura per l’affidamento del secondo lotto.

La redazione del progetto strutturale affidata all’ing. Domenico Marrazzo, prendeva in considerazione l’ipotesi «di ogni altra progettazione strutturale per eventuali opere supplementari necessarie e/o interventi per l’esecuzione di interventi relativi al medesimo appalto».

LA “RISOLUZIONE DELLE ESIGENZE EMERSE”

Ad aprile la Rubino aveva disposto al direttore dei lavori arch. Aniello Ascanio «di procedere alla predisposizione di una modifica e aggiornamento al progetto dell’opera, agli atti d’ufficio, che trovi capienza all’interno del quadro economico, finalizzata alla risoluzione delle esigenze emerse ed allo stralcio del progetto in un ulteriore lotto di intervento in linea con le fonti di finanziamento dell’opera, da poter porre a base di gara e comprendente tutte le lavorazioni per ultimare e portare a compimento l’opera nel minor tempo possibile».

Il progetto esecutivo approvato dalla responsabile dell’Area Tecnica in via tecnica ed economica dopo essere stato verificato e validato presenta un importo complessivo di 1.574.086,80 euro, di cui 1.047.088,54 per i lavori.

Per un affidamento celere dell’intervento, l’arch. Rubino ha fatto ricorso alle disposizioni dell’Ordinanza n. 32 del 28/03/2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che il soggetto attuatore può procedere, ove necessario, in deroga al Codice degli Appalti, tramite affidamento diretto dei lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e fino a euro 2.500.000, a seguito di consultazione formale di almeno cinque operatori economici qualificati.

E’ stata così esperita procedura di affidamento diretto in modalità telematica sul portale Asmecomm – Tuttogare previa consultazione di cinque operatori economici qualificati per l’importo a base di gara di 1.047.088,54 euro.

Nelle more si è provveduto anche ad affidare l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all’arch. Francesco Ruggiero con studio a Ischia.

Entro il termine stabilito delle ore 12.00 del 1 settembre solo due delle imprese invitate hanno presentato offerta: la “CO.GE.A. Impresit” di Ogliastro Cilento in provincia di Salerno, che ha offerto un ribasso del 4,31%; il “Consorzio Stabile Lucania Appalti S.C. A R.L.” di Cava de’ Tirreni sempre in provincia di Salerno, che ha proposto un ribasso del 5,20%.

A quest’ultimo è stato richiesto di presentare l’offerta “in soldoni” entro le ore 15.00 del 9 settembre. L’importo ammonta a 983.661,96 euro oltre oneri della sicurezza, ovvero per un importo contrattuale di 993.132,40 euro oltre Iva.

Con la determina di aggiudicazione la Rubino ha anche provveduto a rimodulare il quadro economico, che indica economie per 65.826,49 euro.

L’aggiudicazione al Consorzio in realtà non è ancora efficace in quanto dovrà essere verificato il reale possesso dei requisiti, ma si tratta di una formalità.

Alla luce del discutibile esito del primo lotto, c’è da chiedersi come cambierà realmente il waterfront di Casamicciola a lavori conclusi…

