Seconda puntata di “Ischia – Italia: meritocrazia anno zero”  |#4WD

Cesare Di Iorio lavorava come bagnino in un noto hotel a cinque stelle. Dopo essersi sposato, si è procurato una sponsorship presso il ristorante di suo zio a Sarasota, trasferendosi definitivamente oltre oceano con sua moglie Diana e il piccolo cavalier king Cookie. Nel giro di brevissimo tempo, da lavoratore stagionale tutto isolano, è diventato un provetto pizzaiolo titolare, tra i più apprezzati di tutta la Florida. Sua moglie Diana, già laureata in Italia, ha cominciato un percorso ex novo accanto al marito, perfezionando l’inglese con appositi corsi e lavorando da runner nello stesso ristorante dello zio di Cesare. Oggi anche lei è perfettamente inserita in un’azienda -se non erro nel settore finanziario-, dove ha già raggiunto un buon livello di management alla guida di un team tutto suo. Nel frattempo, hanno già comprato una splendida casa e, così come sogniamo Catrin ed io da tempo, ormai a Ischia tornano solo da vacanzieri.

Mario Mellusi, lacchese d.o.c. anche lui, è ormai cittadino americano a tutti gli effetti. Andato via giovanissimo verso Washington DC, è poi approdato in Florida e oggi nella ricchissima Naples dirige due ristoranti italiani. Suo figlio Cesar, classe 2001, è una grande promessa del football americano, passato lo scorso anno da Clemson a Madison con prestazioni dall’eco media fenomenale e un fisico da far paura. Anche loro, una volta l’anno, vengono a Ischia a trovare la famiglia, ma la loro vita è ormai imperniata in una realtà da cui difficilmente potrebbero recedere.

Antonio Mazzella, medico ischitano, l’ho conosciuto a Madrid qualche anno fa. Ero andato a vedere il turno di Champions League del Napoli e mi ha messo a fuoco mentre gozzovigliavo con mia moglie e l’amico Antonello Di Meglio al Mercado de San Miguel. A Parigi, ma un po’ in tutta la Francia, Antonio è ormai da tempo una “cima” nel trapianto del polmone e della chirurgia toracica. Quale sorte gli sarebbe toccata dalle nostre parti?

Ci rileggiamo alla terza puntata!