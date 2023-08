Seccato il pino al Ciglio, l’ira di Irene! Un vile attentato al patrimonio verde

Ugo De Rosa | Attentato al caratteristico pino nella piazzetta del Ciglio. Ignoti ne hanno provocato l’essiccazione avvelenandolo. Accade anche questo, purtroppo. Un atto di barbarie contro il patrimonio verde del Comune di Serrara Fontana, che ha colpito un albero simbolo. In generale la dimostrazione che dobbiamo fare i conti con soggetti che per motivi abietti si adoperano per distruggere il patrimonio naturale dell’isola come se fosse di loro proprietà.

Contro questo gesto di assoluta inciviltà è immediatamente insorta il sindaco Irene Iacono, che ha postato un duro commento e un appello alla cittadinanza, invitando a superare il malcostume dell’omertà e a indicare il o i responsabili di questo atto. E che comunque ha annunciato la decisione di sporgere denuncia contro ignoti.

«A chi dà fastidio il pino nella piazzetta al Ciglio? È quello che vogliamo capire», esordisce il sindaco, che poi prosegue: «Mi appello al senso di civiltà e di comunità di tutti voi, chi sa parli. Non esitate a denunciare. Io lo farò oggi, sporgerò denuncia contro ignoti per questo atto vandalico».

Irene Iacono è davvero indignata, giustamente, per questo gravissimo episodio: «Non possiamo consentire che qualcuno, probabilmente per fini personali, leda il patrimonio di un’intera comunità», aggiunge. E davvero c’è da chiedersi a chi desse fastidio quel magnifico albero che regalava ombra nella piazzetta al Ciglio.

Quindi il sindaco anticipa le iniziative future e l’intendimento dell’Amministrazione per preservare il verde: «Se il pino dovesse morire, pianteremo comunque un altro albero al suo posto. Purtroppo il pino è molto malato, ma noi faremo di tutto per salvarlo. Non arretreremo di un centimetro rispetto a questo scempio».

Un vero peccato, e non si può che condividere la rabbia di Irene Iacono, che con rammarico sottolinea: «Il pino del Ciglio e quello di Serrara sono gli esemplari più belli che abbiamo sull’isola. Quello che è accaduto rappresenta un attacco all’intera comunità e non ho intenzione di retrocedere. Nella piazzetta del Ciglio ci sarà sempre un albero e farò di tutto affinché chi ha voluto distruggere il pino venga punito». E’ la speranza di tutti, auspicando che si possa fare piena luce su questo vergognoso episodio. Contro certi “vandali”, ma il termine è anche troppo generoso, l’Amministrazione di Serrara Fontana è determinata ad adoperare la linea dura e lo confermano le parole indignate del sindaco.